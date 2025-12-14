यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उत्तर प्रदेश इकाई के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज रविवार (14 दिसंबर 2025) को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया है. पंकज चौधरी निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि 13 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया में केवल उनका ही पर्चा दाखिल हुआ था. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में आज 14 दिसंबर को लखनऊ में उनके नाम का ऐलान हुआ है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा आज 14 दिसंबर 2025 को संगठन पर्व के शुभ अवसर पर, मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर्वसम्मति से पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है.

बता दें कि पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सात बार के सांसद हैं और वह कुर्मी जाति से आते हैं. यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आती है. उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है.

कुर्मी समुदाय का पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय में काफी प्रभाव है और 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में, इस जाति ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर अपना झुकाव दिखाया था. पंकज चौधरी राजनीतिक करियर स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ, जब उन्होंने 1989 से 1991 तक गोरखपुर में नगर निगम के सदस्य के रूप में काम किया. इस दौरान, उन्होंने एक साल तक नगर निगम के डिप्टी मेयर के रूप में काम किया. इसके बाद में उन्हें गोरखपुर का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई

यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनने पर पंकज चौधरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी है. डिप्टी सीएम ने लिखा-"भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी आपको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं! मुझे पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में संगठन नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ जनसेवा की भावना को और अधिक सशक्त करेगा. पीएम मोदी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा तथा निश्चय ही 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड विजय प्राप्त करेगी."