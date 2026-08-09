पंचायत चुनाव और आरक्षण पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, क्या बोले?

पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सूबे के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है. अम्बेडकरनगर पहुंचे ओपी राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी. उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने और उसकी समीक्षा के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.

ओमप्रकाश राजभर ने (शनिवार, 8 अगस्त) कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद ही सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी.

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उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने और समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां की जाएंगी और 6 महीने के अंदर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में काम होगा.

स्वरूपरानी अस्पताल के नाम बदलने पर भी बोले राजभर

प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल का नाम बदलकर ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर करने के अपने बयान को लेकर भी ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सपा विधायक पूजा पाल ने उनके बयान का समर्थन किया है, जिसका वह स्वागत करते हैं. राजभर ने कहा कि पूजा पाल ने समर्थन किया है, अब अखिलेश यादव को भी इसका समर्थन करना चाहिए.

दरअसल, ओमप्रकाश राजभर ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किए जाने की बात कही थी.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ओपी राजभर ने कहा कि राहुल गांधी अपने दादा की मजार पर कभी नहीं जाते हैं और वहां उनका कोई फोटो तक नहीं आता. उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

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अखिलेश यादव के PDA पर भी हमला

वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर भी ओपी राजभर ने तीखा हमला बोला. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा का वास्तविक फार्मूला पीट देगा अहीर या फिर पीट देगा अल्पसंख्यक है.

ओमप्रकाश राजभर आज अम्बेडकरनगर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव, पिछड़ा वर्ग आरक्षण और विपक्षी दलों की राजनीति को लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.