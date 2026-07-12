यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है. राज्य के ज्यादातर जिलों में अब तक सामान्य बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग द्वारा 29 जिलों में बारिश सामान्य रही, 10 जिलों में अधिक बारिश दर्ज की गई जबकि 21 जिलों में कम बारिश हुई. मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस मौसम में अब तक किसी भी जिले में बहुत अधिक या बहुत कम बारिश की खबर नहीं है.

मौसम विभाग ने यूपी में आज 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. कई जिलों में सुबह 6 बजे से ही बारिश होना शुरू हो गई है. फिलहाल हल्की फुहारों से रविवार सुबह का मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है. वहीं पूर्वी यूपी के 13 जिलों में रविवार (12 जुलाई) को बारिश की संभावना है.

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कैसा रहेगा यूपी में आज का मौसम ( UP Weather Today)

मौसम विभाग ने रविवार (12 जुलाई) को पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं तापमान की बात करें तो रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब बना रहेगा. फिलहाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.

यूपी में कल कैसा रहा मौसम?

लखनऊ में शनिवार (11 जुलाई) को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. मौसम कार्यालय ने रविवार को राज्य की राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

आईएमडी के वर्षा संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे की अवधि में सबसे अधिक वर्षा सोनभद्र जिले में 85.4 मिमी दर्ज की गई, इसके बाद मिर्ज़ापुर में 75.2 मिमी, चंदौली में 70.6 मिमी, वाराणसी में 64.4 मिमी और संत कबीर नगर में 61.4 मिमी दर्ज की गई. पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा हुई, जिससे राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश के जारी रहने के पूर्वानुमान को बल मिला है.

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