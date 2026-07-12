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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट

यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट

UP Weather Today News: मौसम विभाग द्वारा 29 जिलों में बारिश सामान्य रही, 10 जिलों में अधिक बारिश दर्ज की गई जबकि 21 जिलों में कम बारिश हुई. विभाग ने यूपी के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Jul 2026 07:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है. राज्य के ज्यादातर जिलों में अब तक सामान्य बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग द्वारा 29 जिलों में बारिश सामान्य रही, 10 जिलों में अधिक बारिश दर्ज की गई जबकि 21 जिलों में कम बारिश हुई. मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस मौसम में अब तक किसी भी जिले में बहुत अधिक या बहुत कम बारिश की खबर नहीं है. 

मौसम विभाग ने यूपी में आज 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. कई जिलों में सुबह 6 बजे से ही बारिश होना शुरू हो गई है. फिलहाल हल्की फुहारों से रविवार सुबह का मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है. वहीं पूर्वी यूपी के 13 जिलों में रविवार (12 जुलाई) को बारिश की संभावना है. 

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कैसा रहेगा यूपी में आज का मौसम ( UP Weather Today)

मौसम विभाग ने रविवार (12 जुलाई) को पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं तापमान की बात करें तो रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब बना रहेगा. फिलहाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.

यूपी में कल कैसा रहा मौसम?

लखनऊ में शनिवार (11 जुलाई) को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. मौसम कार्यालय ने रविवार को राज्य की राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

आईएमडी के वर्षा संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे की अवधि में सबसे अधिक वर्षा सोनभद्र जिले में 85.4 मिमी दर्ज की गई, इसके बाद मिर्ज़ापुर में 75.2 मिमी, चंदौली में 70.6 मिमी, वाराणसी में 64.4 मिमी और संत कबीर नगर में 61.4 मिमी दर्ज की गई. पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा हुई, जिससे राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश के जारी रहने के पूर्वानुमान को बल मिला है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather WEATHER RAIN LUCKNOW NEWS
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