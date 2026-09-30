'धनपति के नाम का ऐलान तो...', धनराज नथवानी को प्रत्याशी बनाने पर राजभर का सपा पर तंज

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी संभवतः अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतारेगी.

सपा के प्रत्याशी घोषित होने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अब पीडीए को लेकर तंज कस दिया है. ओपी राजभर ने लिखा, "अखिलेश जी, सही जा रहे हैं आप. परिवार और धनपति के नाम का तो आपने ऐलान कर ही दिया. अब बस एक अपराधी को अपना प्रत्याशी बना दीजिए, आपका पीडीए पूरा हो जाएगा.

ओपी राजभर ने आगे तंज कसते हुए लिखा, "वहीं पीडीए जिसमें पी से परिवार, डी से दौलतमंद और ए से अपराधी है. पी से परिवार के प्रो रामगोपाल आ गए, डी से दौलतमंद से धनराज नाथवानी हो गए. अब एक अपराधी बचा है, घोषणा कर दीजिए."

पार्टी विधायकों की मौजूदगी में प्रत्याशियों ने किया नामांकन

राम गोपाल यादव और नाथवानी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और पार्टी विधायकों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट हैं. इससे पहले पार्टी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल में कहा, "पार्टी के उम्मीदवार राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे."

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की मौजूदा संख्या-बल के आधार पर किए गए आकलन के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन आठ सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी (सपा) दो सीटें हासिल कर सकती है. नौ राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने के कारण चुनाव जरूरी हो गए हैं. चुनावी सरगर्मियों के बीच अब सपा-कांग्रेस और बीजेपी जमकर मेहनत में जुट गए हैं.

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