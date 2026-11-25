सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की वकालत की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए. यूजीसी से जुड़े सवाल पर राजभर ने कहा कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों तक पहुंच चुका है, उसे दोबारा आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का उद्देश्य था कि आरक्षण का वास्तविक लाभ पिछड़े और वंचित लोगों तक पहुंचे.

वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजभर ने कहा कि अभी गठबंधन नेतृत्व की ओर से सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है. जब बुलाया जाएगा तो वह अपनी बात रखेंगे. उन्होंने कहा कि सुभासपा की तैयारी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है. गठबंधन की सभी पार्टियां अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में तैयारी कर रही हैं. पार्टी का लक्ष्य 13 सीटें जीतकर मान्यता प्राप्त दल बनना है. उन्होंने कहा कि 20 सीटें मिलती हैं तो भी ठीक है और नहीं मिलती हैं तो भी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है.

अतरौलिया सीट पर अंतिम फैसला गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा- राजभर

निषाद पार्टी के साथ सीटों को लेकर किसी तरह के विवाद से इनकार करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि दोनों दलों के बीच कोई लड़ाई नहीं है. अतरौलिया सीट पर सुभासपा और निषाद पार्टी दोनों का दावा है, लेकिन अंतिम फैसला नितिन नवीन और अमित शाह सहित गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा. उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की दसों सीटों पर पार्टी ने सभी जातियों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है. आने वाले समय में नितिन नवीन के नेतृत्व में बड़ी रैली होगी, लेकिन किसी को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है.

समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा जिस सूची को लेकर सवाल उठा रही है, वह वर्ष 2022 में सुभासपा की ओर से दी गई सूची है. उन्होंने कहा कि सपा ने पहले गठबंधन तोड़ा था और सुभासपा ने उसके फैसले को स्वीकार किया था. अखिलेश यादव के साथ तल्खी को लेकर उन्होंने कहा कि जब गठबंधन तोड़ा गया है तो नाराजगी स्वाभाविक है. उन्होंने दावा किया कि अब इस जन्म में सपा के साथ गठबंधन होने वाला नहीं है.

पांच सीटों का ऐलान उनके मुंह पर तमाचे जैसा- ओपी राजभर

कांग्रेस और सपा की गठबंधन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ओपी राजभर ने कहा कि दोनों पार्टियों को अपनी-अपनी सूची शीर्ष नेतृत्व के सामने रखनी चाहिए थी और सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था. इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि पांच सीटों का ऐलान उनके मुंह पर तमाचे जैसा है. कैबिनेट मंत्री राजभर ने दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन की चर्चा से घबराकर सपा ने यह कदम उठाया है.