योगी के मंत्री ओपी राजभर ने उन्नाव पीड़िता का उड़ाया मजाक! कहा- 'घर तो...'

2017 के उन्नाव रेप केस की दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस बीच पीड़िता का परिवार विरोध कर रहा है. रेप के दोषी को जमानत मिलने के बाद योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़िता का मजाक बनाया है.

ओपी राजभर से पत्रकार ने पूछा कि पुलिस रेप पीड़िता और उनके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा ले गई. इस पर BJP के सहयोगी दल के नेता ओपी राजभर ने कहा कि घर तो उनका उन्नाव में है. इसके बाद राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे.

सेंगर को जमानत मिलने पर क्या बोले ओपी राजभर?

उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, "कोर्ट ने कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़ित परिवार से कम से कम 5 किलोमीटर दूर रहेंगे. दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने परिवार से कहा कि अगर कोर्ट ने यह व्यवस्था की है, तो वे असुरक्षित कैसे हो सकते हैं?"

कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने पर क्या बोलीं पीड़िता की मां?

पीड़िता की मां ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला. वे मेरी बेटी को बंदी बनाकर घिटोरनी ले जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुआ कहा कि ये सुरक्षाकर्मी हम सबको मारना चाहते हैं. वे मेरी बेटी को CRPF की गाड़ी में ले गए. कुलदीप सेंगर की बेल कैंसिल होनी चाहिए. नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे. हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे. नहीं तो हमें मार दिया जाएगा, हम सुरक्षित नहीं हैं. हम लोगों को न्याय चाहिए.

उन्होंने कहा कि हम विधवा होकर बच्चों के साथ भटक रहे हैं. हम अपना जीवन कैसे काटेंगे. उन्होंने कहा कि हम मार दिए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट से हम न्याय की गुहार लगाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने उन्हें 5 साल में जमानत दे दी यह हमारे साथ गलत हुआ है.