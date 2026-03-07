बागेश्वर धाम जाते समय महोबा रुके डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, डॉक्टरों की कमी को लेकर दिया आश्वासन

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक शुक्रवार (7 फरवरी) को बुंदेलखंड के दौरे पर रहे. इस दौरान वे मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए जा रहे थे. जहां उनका काफिला महोबा जिले से होकर गुजरा. यात्रा के दौरान उन्होंने कानपुर–सागर हाईवे पर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास कुछ समय के लिए रुककर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की.

डिप्टी सीएम को जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से कराया अवगत

डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए सदर विधायक राकेश गोस्वामी के नेतृत्व में समर्थक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी पहले से ही मौजूद थे. वहां पहुंचने पर सभी ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया. हालांकि, डिप्टी सीएम के आगमन का निर्धारित समय सुबह 11 बजे बताया गया था, लेकिन वे करीब आधा घंटा पहले ही वहां पहुंच गए. समय में इस अचानक बदलाव के कारण कई कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने से चूक गए.

विधायक राकेश गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि यह कोई आधिकारिक दौरा नहीं था, बल्कि बागेश्वर धाम जाते समय कुछ समय के लिए रुके और जहां उनका स्वागत किया गया. इस दौरान विधायक ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने डिप्टी सीएम को जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और संसाधनों की आवश्यकता से अवगत कराया.

'सरकार जिले के विकास और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह गंभीर है'- डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इस पर महोबा की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार जिले के विकास और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने याद दिलाया कि मांग पर ही यहां 200 बेड का अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत किया गया है. डॉक्टरों की कमी पर उन्होंने कहा कि जल्द ही फिजिशियन और अन्य विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी. साथ ही, उन्होंने वादा किया कि वे बहुत जल्द एक विशेष दौरे पर दोबारा महोबा आएंगे ताकि विकास कार्यों की जमीनी समीक्षा कर सकें.