उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की बागी और निष्कासिक विधायक पूजा पाल का जिक्र कर बड़ा बयान दिया है. यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में सीएम ने कहा कि पूजा पाल, आपकी सदस्य थी, लेकिन आप उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि आपमें हिम्मत नहीं थी, आपने गुंडो और माफिया के सामने गरीब बेटी को न्याय नहीं दे सकते हैं, माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी. इस पक्ष की होगी या उस पक्ष की होगी उसे हर हाल में न्याय मिलेगा.

सीएम ने पूछा कि क्या पूजा पाल पीडीए का हिस्सा नहीं थी ? प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता है. किसी भी पौराणिक स्थल पर, कब्जा करने की कोशिश करेगा, वो कोई भी होगा उसे नहीं छोड़ूंगा. बेटी चाहे उस पक्ष की हो या इस पक्ष की उसको हर हाल में न्याय मिलेगा. विजमा यादव को मैंने बुलाया था कि आपको सुरक्षा हम देंगे.

'अराजकता का जो तांडव किया...'

'PDA का आरक्षण छीनने वाली BJP...', अखिलेश यादव ने रिजर्वेशन को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना



सीएम ने कहा कि सपा तितर बितर हो गई, अराजकता का जो तांडव किया था, प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, कौन इसके लिए जिम्मेदार था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेस-वे यूपी में है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज यूपी में है। मेट्रो सिटी यूपी के अंदर हेै, अगले महीने जेवर एयरपोर्ट संचालित हो जाएगा. देश का पहला वाटरवे देश के अंदर संचालित हो चुका है. ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होना चाहिए, आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सपा का अहंकार है, जब अहंकार आता है तो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया। 2017 से पहले प्रदेश पहचान के संकट से तरसता था, समाजवादी पार्टी के कारण.