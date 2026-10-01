'अब दलितों की याद आ रही है...', सपा-कांग्रेस पर बरसे ओम प्रकाश राजभर

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दलित वोटरों को लेकर सियासत तेज हो गई है. इसी को लेकर योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज सपा-कांग्रेस को दलितों की चिंता हो रही है लेकिन, जब इनकी सरकार थी तब उन्हें न्याय क्यों नहीं दिया.

पंचायती राज मंत्री गाजीपुर जनपद में अनुसूचित जनजाति आदिवासी संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने विरोधी दलों पर चुन-चुनकर निशाना साधा. राजभर ने कहा कि अब राहुल गांधी भी घूम-घूम कर बोल रहे हैं कि दलित के साथ अन्याय हुआ है. लेकिन, 60 सालों से तो आपकी सरकार थी तब आपने पिछड़े और दलित को न्याय क्यों नहीं दिया.

यूपी में मानसून की विदाई, जानें आज 1 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?

सपा-कांग्रेस को सुनाई खरी-खोटी

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तुम्हारी सरकार थी तब तो कुछ नहीं किया. चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है. लेकिन, फिर भी आज गोंड समाज का किसी भी थाने पर कोई दारोगा है क्या? दारोगा तो छोड़ो, खोजोगे तो सिपाही भी नहीं मिलेगा. अगर हरेक साल में एक-एक सिपाही भी बना होता तो बहुत सारे दारोगा और सिपाही होते. लेकिन, इनकी सोच है कि हमें वोट दो लेकिन अपना हिस्सा मत मांगो.

उन्होंने कहा कि अगर ओमप्रकाश राजभर है उसे वोट मिलता है तो वो अपना अधिकार भी मांगता है. अपने वोट दिया है तो हमसे लेने का आपका अधिकार है. समाजवादी पार्टी के विधायकों पर बड़ा आरोप लगाते हुए राजभर ने कहा कि गाजीपुर में सपा के पांच विधायक हैं. जो स्कूलों में अपने निधि का पैसा देकर 40 से 50% कमीशन लेते हैं. लेकिन, राजभर किसी विद्यालय पर एक पैसा भी नहीं दिया है. ना देता हूं ना लेता हूं. लोग इससे नाराज भी रहते हैं.

उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गोड समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र ही शासनादेश जारी होगा रानी दुर्गावती की मूर्ति निर्माण कर अगले सप्ताह से शुरू होने की भी बात कही इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी के पांच विधायक है जो 50% पर अपनी निधि विद्यालयों को बेचते हैं.

10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!