'अफवाह फैलाकर दंगे भड़काना चाहते हैं अखिलेश यादव,' गाजीपुर मामले को लेकर भड़के ओम प्रकाश राजभर

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में युवती की मौत के बाद से प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक तरफ राज्य सरकार पर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्तापक्ष के नेता सपा प्रमुख पर प्रदेश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया.

कटरिया गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कटरिया गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख को आड़े हाथों लिया.

इस दौरान उन्होंने बताया कैसे राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और उनकी पूरी सहायता की जा रही है. गाजीपुर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि योगी सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ ही जमीन और आवास की मदद दी जाएगी. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता, 1.5 बीघा जमीन और आवास दिया जाएगा. इसके बाद सपा पर दंगा भड़काने का आरोप भी लगाया.

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अखिलेश पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप

ओपी राजभर ने कहा कि मृतका ने प्रेम संबंध के चलते आत्महत्या की, अखिलेश उसे रेप और हत्या की अफवाह फैला रहे. अखिलेश यादव अफवाह फैला कर गाजीपुर में हिंसा बढ़ाना चाहते है. उन्होंने कहा कि ये लोग स्थानिय प्रशासन से अनुमति लेकर पीड़ित परिवार से मिलने की बात करते हैं, लेकिन वहां 100 से अधिक संख्या में पहुंचकर पथराव कर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, "मृतका के पिता बार-बार पुलिस कार्रवाई का समर्थन कर रहे फिर अभी सपा अशांति फैला रही."

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