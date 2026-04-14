नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर जारी श्रमिकों का आज दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा. इस दौरान कई जगहों पर पथराव और हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं. इस बीच पुलिस को इंस्टाग्राम चैट और ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें लोगों को प्रदर्शन के लिए भड़काने की कोशिश की जा रही है और उन्हें एकत्रित होकर लाठीचार्च का आह्वान किया जा रहा है.

श्रमिक आंदोलन के बीच पुलिस को जो ऑडियो क्लिप मिली है उसमें श्रमिकों से एकत्रित होने की अपील की गई है, खासकर लाठीचार्ज के बाद फिर से जुटने का आह्वान किया गया है. इसी के साथ एक इंस्टाग्राम चैट भी सामने आई है, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा चिली पाउडर लेकर आने की अपील की जा रही हैं. पुलिस इन सभी डिजिटल साक्ष्यों की गंभीरता से जांच कर रही है

पुलिस पर हमला करने की अपील

पुलिस को जो ऑडियो क्लिप मिली है उसमें एक शख्स ये कहता हुआ सुनाई देता है कि "कल भाई पुलिसवालों पर हमला करना है.. लाठीचार्ज दोबारा से पुलिसवालों पर होना चाहिए.. हमारे बहुत भाई-बहन घायल हुए हैं.. तो जल्दी से आने की कृपा करें.." वहीं इंस्टाग्राम चैट में भी सभी महिलाओं रौ पुरुषों को चिली पाउडर लाने के कहा गया है.

पुलिस को सोशल मीडिया पर जो चैट मिली है उसमें कहा जा रहा है कि "भाई लाठी-वाठी कुछ नहीं, मिर्च पाउडर ले चलो बस बात खत्म..सब भाईयों-बहनों से अपील है कि मिर्ची पाउडर ले चले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में.." इसके बाद एक ऑडियो मैसेज भेजा गया है. वहीं ये शख्स फिर से कहता है कि "जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक हड़ताल चलेगी भाइओं-बहनों"

डिजिटल साक्ष्यों की जाँच में जुटी पुलिस

पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी. इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या था? बता दें कि इससे पहले भी नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ये जानकारी दी थी कि बीते दो दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनके ज़रिए श्रमिकों को जोड़ा जा रहा है. इससे संकेत मिलता है कि इसके पीछे संगठित और सुनियोजित नेटवर्क सक्रिय है.

वहीं यूपी सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर भी इसके पीछे साज़िश की आशंका जता चुके हैं. उन्होंने इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन होने की भी बात कही है. पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस हिंसा के पीछे की साज़िश का खुलासा हो सके.

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