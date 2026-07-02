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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBahraich News: कतर्नियाघाट में 'इको-टूरिज्म' को बढ़ावा: 2025-26 में 12 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, कई लाखों का राजस्व

Bahraich News: कतर्नियाघाट में 'इको-टूरिज्म' को बढ़ावा: 2025-26 में 12 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, कई लाखों का राजस्व

Katarneya Ghat Range: योगी सरकार में इको टूरिज्म को गति मिली है. पर्यटन सत्र 2025-26 आंकडे के अनुसार 12 हजार से अधिक पर्यटकों ने कतर्नियाघाट का दीदार किया, सरकार को 24 लाख रूपये से ज्यादा का राजस्व.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 02 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं.इसका असर खासतौर से प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों पर सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है. योगी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, बेहतर प्रबंधन और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के चलते कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है.

पर्यटन सत्र 2025-26 आंकडे के अनुसार प्रदेश में प्रकृति आधारित पर्यटन को नई पहचान मिल रही है और पर्यटकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. इतना ही नहीं मिली जानकारी के मुताबिक पर्यटन सत्र 2025-26 में करीब 12 हजार से अधिक पर्यटकों ने कतर्नियाघाट का भ्रमण किया.

24 लाख से अधिक का प्राप्त हुआ राजस्व

वही कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार की बात करें तो पर्यटन सत्र 2025-26 (नवंबर से जून) के दौरान 12,298 भारतीय तथा 33 विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया. पर्यटन को लेकर योगी सरकार के निरंतर प्रयासो के बाद इस अवधि में विभाग को 24 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पर्यटन गतिविधियों में बढ़ती रुचि का संकेत है.

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जनवरी में आए सबसे ज्यादा पर्यटक 

बता दें पर्यटकों के नजरिए से जनवरी सबसे व्यस्त महीना रहा. इस महीने में सबसे अधिक 2,980 भारतीय पर्यटक कतर्नियाघाट पहुंचे. वही बात करें राजस्व कि तो इस लिहाज से नवंबर 2025 सबसे सफल महीना साबित हुआ.  इस दौरान 4,78,484 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पूरे सत्र में सबसे अधिक रहा. दूसरी ओर फरवरी 2026 में 701 पर्यटकों का आगमन हुआ और 1,33,494 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इस के साथ पर्यटन सत्र के आखिरी महीने जून में 1,694  पर्यटक यहां घूमने आए. 

कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार का विवरण
माह       पर्यटक     राजस्व 
नवंबर    1047      478484 रुपये
दिसंबर   1944        375469 रुपये
जनवरी   2980      421977 रुपये
फरवरी   701       133494 रुपये
मार्च    1729         295784 रुपये
अप्रैल   887          194144 रुपये
मई    1349            204245 रुपये
जून   1694           296740 रुपये 

कुल योग
12331 पर्यटक    2400337 रुपये

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को लेकर पर्यटकों के बीच लोकप्रियता बढ़ी है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार का यह प्रयास कितना अहम साबित होगा.  

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Published at : 02 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
UP Tourism CM Yogi Bahraich News Katarneya Ghat Range
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