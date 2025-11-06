हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: नोएडा के नाले में सिर और हाथ कटी महिला की लाश से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Noida News: नोएडा के नाले में सिर और हाथ कटी महिला की लाश से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

UP News: सेक्टर-82 कट के पास नाले में एक महिला का शव क्षत विक्षत हालत में मिलने से सनसनी फैल गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही जांच शुरू कर दी है.

By : अंकित कौशिक | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Nov 2025 05:05 PM (IST)
नोएडा के पॉश सेक्टर-108 इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब नाले में एक अज्ञात महिला का सिर और दोनों हाथ कटी हालत में शव बरामद हुआ. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना आज सुबह सेक्टर-82 कट के पास नाले में शव दिखाई देने की सूचना मिली. सूचना के बाद मौके पर पुलिस की तुरंत पहुंच गई. पुलिस की टीम ने शव को नाले से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि जांच में मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मृतका की शिनाख्त के प्रयास कर रही है.

पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

शव के दोनों हाथों की हथेलियां और सिर कटे हुए पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव को पहचान छिपाने के उद्देश्य से यहां फेंका गया है. पुलिस ने मामले की जांच ज लिए टीम का गठन कर दिया है और आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच की बात कह रही है.

कासगंज में बाइक की टक्कर से मासूम बच्चे की मौत

उधर, उत्तर प्रदेश के कासगंज से सड़क हादसे की दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो मासूम बच्चे सड़क पार करने की कोशिश करते हैं. तभी बाइक की टक्कर लगने से एक मासूम घायल हो गया. इस घटना के बाद मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे का वीडियो सामने आया है जो रूह कंपाने वाला है.

वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.साथ ही स्थानीय लोगों की प्रशासन से मांग है कि इस सड़क पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, ताकि आगे किसी और परिवार को ऐसा हादसे न झेलना पड़े.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 90 वकील बने सीनियर एडवोकेट, 5 महिला अधिवक्ता भी शामिल

Published at : 06 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Noida Police UP News NOIDA NEWS
