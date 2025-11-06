हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइलाहाबाद हाईकोर्ट के 90 वकील बने सीनियर एडवोकेट, 5 महिला अधिवक्ता भी शामिल

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 90 वकील बने सीनियर एडवोकेट, 5 महिला अधिवक्ता भी शामिल

Prayagraj News: यह नामांकन एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16 के तहत किया गया है. हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सभी जजों ने आवेदनों की जांच के बाद यह निर्णय लिया है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 06 Nov 2025 02:21 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 90 वकीलों को सीनियर एड्वोकाते के रूप में नामित किया है. इसमें पांच महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं. रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण द्वारा इसको लेकर अधिसूचना जारी की गयी है.

हाईकोर्ट ने अपनी फुल कोर्ट मीटिंग में सर्वसम्मति से 90 अधिवक्ताओं को ‘सीनियर एडवोकेट’ के रूप में नामित किया है. बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सभी अधिवक्ताओं को बधाई दी है. अब नामांकन के बाद ये सभी अधिवक्ता कोर्ट में ब्लैक कोट और विशेष सुविधाएं प्राप्त करेंगे.

प्रमुख अधिवक्ताओं के नाम

हाईकोर्ट द्वारा चुने गए 90 अधिवक्ताओं में प्रमुख रूप से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, अमित डागा, बाला नाथ मिश्रा, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, देश रतन चौधरी, धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, इमरान उल्लाह, इंदिरा राज सिंह, निपुण सिंह, तरुण अग्रवाल, वैभव कालिया, विनोद कुमार शाही, यदुकुल शिरोमणि श्रीवास्तव सीनियर शामिल हैं. हाईकोर्ट की वेबसाइट पर पूरी सूची अपलोड की जा चुकी है. ये सभी अपने-अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और महारत हासिल की है.

नामाकंन प्रकिया और चयन

बता दें कि यह नामांकन एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16 के तहत किया गया है. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सभी जजों ने आवेदनों की जांच, इंटरव्यू और मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया है. बीते वर्षों में ये सबसे बड़ा बैच है. इसमं इलाहबाद बेंच के 63 और लखनऊ बेंच के 27 अधिवक्ता शामिल हैं.

इसके साथ यह भी जानना जरुरी है कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा उन वकीलों को मिलता है, जो महत्वपूर्ण केस लड़ चुके हैं, जिनमे ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के भी मामले हैं. सीनियर एडवोकेट महत्वपूर्ण और जटिल मामलों में कोर्ट की मदद करते हैं. अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधि अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट बनाय गया है. इस प्रक्रिया से कोर्ट के जटिल मामले सुलभ हो जाते हैं साथ ही न्याय व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण बनती है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 06 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Embed widget