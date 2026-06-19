नोएडा में गंदा पानी फिर बना लोगों के लिए मुसीबत, बाजार से खरीदकर इस्तेमाल करने को मजबूर
Noida News In HIndi: स्थिति यह हो गई है कि लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं और पीने के लिए मजबूरन बाजार से पानी खरीदकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है. जिसके बाद स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर दूषित पानी की आपूर्ति लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. महंगाई के इस दौर में जहां आम जनता पहले से ही घर का बजट संभालने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं इस जल संकट ने उनके घरेलू खर्चों को और बढ़ा दिया है. शहर के विभिन्न सेक्टरों में हिस्सों, विशेषकर सेक्टर-19, 27, 78, 22, 40, 41, 71, 73 और 122 में रहने वाले निवासी पिछले कई दिनों से गंदे पानी और बेहद कम दबाव की समस्या से जूझ रहे हैं.
स्थिति यह हो गई है कि लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं और पीने के लिए मजबूरन बाजार से पानी खरीदकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है. जिसके बाद स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी बढ़ रहा है.
आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा
इस संकट के कारण स्थानीय निवासियों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. पानी में आ रही अत्यधिक अशुद्धियों की वजह से घरों में लगे आरओ (RO) सिस्टम के फिल्टर समय से पहले ही खराब हो रहे हैं. प्रभावित निवासियों का कहना है कि उन्हें सालभर में आरओ की बार-बार मरम्मत और फिल्टर बदलवाने पर भी रूपये खर्च करने पड़ रहे हैं. इसके अलावा, रोजाना पीने का पानी खरीदने में हर महीने लगभग तीन हजार रुपये का अलग से खर्च हो रहा है.
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वहीं शशि गुप्ता निवासी सेक्टर-122 कहना है कि बिजली कटौती के कारण पानी की आपूर्ति और अधिक प्रभावित होती है, जिसके कारण बाजार से कभी कभी पानी की बड़ी बोतलें खरीदनी पड़ती है. सेक्टर वासियों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद नोएडा प्राधिकरण द्वारा अब तक इस गंभीर समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है.
प्राधिकरण ने जांच के आदेश दिए
इस मामले पर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह का कहना है कि संबंधित विभाग को त्वरित जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और जहां भी समस्या आ रही है, उसका जल्द ही निवारण किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि नोएडा के हर सेक्टर में शुद्ध पेयजल आ रहा है। गर्मियों के दिनों में तापमान ज्यादा होने के कारण पहले से जमा पाइपलाइनो में काई छूटकर गिर जाती है.
जब पानी की सफाई आती है तो शुरू में 5 से 10 सेकेंड के लिए वह काई प्रेशर्स के जरिए निकल जाती है और कहीं अगर सेक्टर निवासी पानी की शिकायत करते हैं तो उसको तुरंत ठीक करा दिया जाता है. हर साल सेक्टरों में बिछी हुई पाइप लाइनों का सर्वे भी कराया जाता है,अगर कहीं से लीकेज या किसी सेक्टर से दूषित पानी की शिकायत आती है तो पाइपलाइन को तुरंत बदलवा दिया जाता है. उनका यह भी कहना है कि पूरे नोएडा के अंदर पानी की सप्लाई बहुत अच्छी है और पानी की शुद्धता भी अच्छी है.
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