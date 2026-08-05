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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSBI में चौथे दिन भी पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव, SIT जांच पर क्या कहा?

SBI में चौथे दिन भी पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव, SIT जांच पर क्या कहा?

Ayodhya News In Hindi: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा में आज लगातार चौथे दिन भी पूरा दिन बैंक में मौजूद रहे.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 05 Aug 2026 09:00 AM (IST)
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा में आज लगातार चौथे दिन भी पूरा दिन बैंक में मौजूद रहे. रात करीब 9 बजे बैंक से बाहर निकलने पर मीडिया ने उनसे एसआईटी जांच और बैंक में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल किए.

पत्रकारों के सवालों के जवाब में कृष्ण मोहन ने कहा कि वह केवल बैंक अधिकारियों से मुलाकात करने आए थे और अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से अब उन्हें अधिकृत किया गया है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम को समझने और आवश्यक प्रक्रियाओं को जानने के लिए आए हैं. एसआईटी की जांच कब तक चलेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और इसका जवाब एसआईटी ही दे सकती है.

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एसआईटी टीम को आना था अयोध्या

आपको बता दें कि आज अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित SIT को आना था और इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करना था, मगर SIT की टीम आज SBI बैंक की अयोध्या शाखा पर नहीं पहुंची. इस नई एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस कर रहे हैं. इस टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर , वित्तीय लेन-देन और अभिलेखों की जांच के लिए एक ऑडिटर को भी शामिल किया गया है. 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले अब तक 8 लोग गिरफ्तार

बताते चलें कि दान चोरी मामले में पहले गठित एसआईटी की प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के बयानों को भी दर्ज किया गया है. लेकिन, अब नई एसआईटी की टीम ट्रस्ट सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों और उनकी विवेचना में सामने आए तथ्यों के अनुरूप उनकी भूमिका तय कर सकती हैं.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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