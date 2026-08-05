राहुल गांधी से मिलने लाखों की संख्या में प्रयागराज आएंगे छात्र, अजय राय ने दी जानकारी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और काँग्रेस सांसद राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वो छात्रों और नौजवानों से संवाद करेंगे. राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ख़ुद इसकी कमान संभाली हुई है. उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में छात्र शामिल होंगे.

अजय राय ने इस कार्यक्रम को लेकर मीडिया से बातचीत की और 8 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी. अजय राय ने कहा कि इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में नौजवान छात्र प्रयागराज पहुंचेंगे. राहुल गांधी उनसे वर्तमान बेरोजगारी, शिक्षा नीति और नीट परीक्षा को लेकर बातचीत करेंगे. यह युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है.

8 अगस्त को राहुल गांधी का कार्यक्रम

जानकारी के मुताबिक़ प्रयागराज के केपी ग्राउंड में शाम करीब 5:00 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम का नाम छात्रों की गूंज रखा गया है. राजस्थान के कोटा और देहरादून के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सीधे युवाओं से जुड़ा यह बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किया गया है. इसको लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में नौजवान इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं.

कंगना रनौत को प्रचारक बनने की सलाह

अजय राय से जब जेनजी को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देकर संघ का प्रचारक बन जाना चाहिए. वहीं दतिया और बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार पर अजय राय ने कहा कि देश की जनता इनकी नीयत जान चुकी है. अब जनता के जवाब देने का वक्त आ चुका है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और वाराणसी के सभी आठ विधानसभा सीट पर इनकी करारी हार होने जा रही है.

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