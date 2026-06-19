मुहर्रम पर शस्त्र प्रदर्शन और DJ बैन पर जियाउर्रहमान बर्क का तंज, 'ऐसे आदेशों के मुसलमान...'

उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर शस्त्र प्रदर्शन और डीजे को लेकर सरकार के आदेश पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बीजेपी सरकार के ऐसे आदेश के मुसलमान आदी हैं. इन बातों से तरक्की नहीं होगी, मुसलमान इन चीजों से घबराता नहीं है." उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

सरकार ने मुहर्रम पर शस्त्रों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है, इसके साथ ही तेज आवाज में डीजे को भी बैन कर दिया है. संभल पुलिस प्रशासन ने भी ताजिया की उंचाई और निर्धारित रूट से ही ताजिया निकलने की अनुमति दी है. किसी को भी नियमों को तोड़ने की इजाजत नहीं है.

संभल प्रशासन ने की बैठक

इससे पहले जिला मुख्यालय पर पुलिस-प्रशासन की पीस कमेटी की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी सूरत में गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होगा. जिसमें शस्त्रों के प्रदर्शन की मनाही के साथ ही तेज डीजे नहीं बजेगा. इसके अलावा ताजियों की उंचाई भी 10 से 12 फीट से अधिक ऊंची नहीं होगी. न ही नए रूट का प्रयोग होगा और न ही कोई नई परंपरा शुरू की जाएगी. अधिकारियों की सख्त हिदायत है नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई होगी.

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फ्लैग मार्च निकला

संभल पुलिस ने शहर में कई जगह फ्लैग मार्च निकाला, इसके अलावा थानों में भी पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की गयीं हैं. सभी से अमन-चैन से त्यौहार मनाने की अपील की गयी है. संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात की गयी है.

एसपी संभल ने जानकारी दी है कि ताजिया वाल्रे रूट पर पुलिस के नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे, और जुलूस के दौरान पर्याप्त फोर्स मौजूद रहेगा. इसके आलावा सीसीटीवी भी कई जगह लगाने के निर्देश दिए गए हैं. डीएम संभल ने सभी विद्युत विभाग,नगर पालिका और नगर पंचायतों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं. जुलूस वाले मार्गों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

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