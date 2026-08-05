पीलीभीत में इलाज के दौरान महिला की मौत, 2 डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई. जिसके बाद बवाल मच गया. महिला का हाथ फैक्चर हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लाया गया था. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में दो डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

ये घटना पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र स्थित धन्वंतरि अस्पताल की बताई जा रही है. यहां रहने वाले अनुराग अवस्थी का आरोप है कि उनकी 52 वर्षीय मां पूनम अवस्थी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए राजकीय मेडीकल कॉलेज लाया गया था.

मृतक महिला के बेटे ने लगाया आरोप

अनुराग अवस्थी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में तैनात हड्डी के डॉक्टर अक्षत पांडेय के पास मौजूद स्टाफ द्वारा सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा होने की बात कहकर उनकी मां का ऑपरेशन निजी अस्पताल धन्वंतरी में कराने की सलाह दी. जिसके बाद उन्होंने अपनी मां को ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवा दिया. ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके.

आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी मां की मौत हो गई. जिसके बाद स्टाफ़ में हड़कंप मच गया. डॉक्टर ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी और उन्हें रेफर करने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान जब उन्होंने अपनी मां की हालत को लेकर स्टाफ़ से पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर से पूछताछ की, जिसके बाद उनकी डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ़ के साथ नोंकझोंक हो गई और विवाद बढ़ गया.

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दो डॉक्टरों पर केस दर्ज

हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करने की कोशिश की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षत पांडे और धन्वंतरी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर उपेंद्रनाथ मिश्रा के खिलाफ लापरवाही बरतने और इलाज में जल्दबाजी करने जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है.

इस मामले पर सीओ सिटी राम नाथ वर्मा ने बताया कि एक महिला हाथ मे फैक्चर होने से उसका इलाज धन्वंतरि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. लेकिन, ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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