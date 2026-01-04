नोएडा: 17वीं मंजिल से गिरकर सीनियर ऑफिसर की मौत, हादसा या खुदकुशी? जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश नोएडा में शनिवार सुबह उस समय हड़कम्प मच गया जब यहां सेक्टर 104 में एक बिल्डिंग की 17वीं मंजिल से गिरने से नामचीन कंपनी के सीनियर ऑफिसर अजय गर्ग की मौत हो गयी. शुरूआती जानकारी में इसे आत्महत्या बताया गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. घटना के बाद सोसाइटी और परिवार में कोहराम मच गया है.

जबकि पुलिस ने शंका जताई है कि वह बेहतर नेटवर्क के लिए बालकनी में गए और उस समय किसी से फोन पर बात कर रहे थे. तभी अचानक यह दुर्घटना हो गयी. फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही सोसाइटी के सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि मौत की असल वजह सामने आ सके.

एटीएस वन हैमलेट में रहते थे अजय

जानकारी के मुताबिक कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय गर्ग एटीएस वन हैमलेट सोसाइटी के रहने वाले थे. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10.20 बजे हुई. शुरुआती जांच के मुताबिक, गिरने से कुछ देर पहले गर्ग ने अपनी पत्नी से बात की थी. पुलिस ने बताया कि वह बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बाहर गए होंगे क्योंकि उनके फ्लैट के अंदर मोबाइल सिग्नल कमजोर थे. कुछ ही देर बाद, सोसाइटी के लोगों ने गर्ग को जमीन पर बेजान पड़ा देखा,. उन्हें तुरंत सेक्टर 110 के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया पुलिस आगे की जॉच में जुटी है.

आत्महत्या या हादसा में उलझी गुत्थी

अजय गर्ग की मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. अजय गर्ग पत्नी के साथ ही फ़्लैट में रहते थे, जबकि उनका बेटा मुंबई में जॉब करता है. अभी परिजनों की स्थिति भी सामान्य नहीं हो पायी. जबकि कुछ लोगों ने इसे सुसाइड करने का दावा किया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हर एंगल से जांच की जा रही है. उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है.