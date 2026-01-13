'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, बताई शो छोड़ने की वजह

'लाफ्टर शेफ सीजन 3' दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. शो के अपकमिंग एपिसोड में निया शर्मा और सनी लियोनी भी नजर आने वाली हैं. हालांकि, इसी बीच ईशा मालवीय ने शो को अलविदा कह दिया है. वैसे तो एक्ट्रेस ने ऑफिशियल तौर पर इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है.

लेकिन, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस बारे में अपने फैंस से बात की.ईशा मालवीय ने एक वॉइस नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि किसी की जगह किसी और को नहीं लिया गया है, लेकिन उनके पास कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं इसलिए वो फिलहाल लाफ्टर शेफ में काम नहीं कर सकती हैं.

अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं ईशा

उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि इंडस्ट्री में वो अपने अगले बड़े कदम के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. एक तरफ कुछ फैंस ईशा के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए खुश हैं तो वहीं कुछ उनके शो छोड़ने की वजह से दुखी हैं.

ईशा ने कहा,'दोस्तों, लाफ्टर शेफ वाली खबर के बाद इतना टेंशन मत लो. किसी को रिप्लेस नहीं किया गया है. मेरी ही समस्या है क्योंकि आने वाले दिनों में मेरी शूटिंग डेट मैच नहीं हो रही है. मेरे पास कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रही हूं. मेरे लिए वो दूसरा काम भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो इंडस्ट्री में मेरा पहला बड़ा कदम हो सकता है. इसलिए मैं उसे बीच में नहीं छोड़ सकती.मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे काम में मेरा साथ दें और ज्यादा चिंता न करें.'

वहीं, दूसरी तरफ शो में निया शर्मा की एंट्री होती है, वो इन दिनों स्प्लिट्सविला X6 में नजर आ रही हैं.वो लाफ्टर शेफ 3 के एक स्पेशल एपिसोड में सनी लियोनी के संग नजर आएंगी. शो का नया प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है. फैंस अपकमिंग एपिसोड को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

