संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, गरीबों को आवंटित की गई भूमि

उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मदीना मस्जिद को गिरा दिया गया और जगह को समतल कर दिया गया. जिले के सलारपुर गांव में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरा डीएम और एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. DM राजेंद्र पेंसिया और SP ने अतिक्रमण हटाने के बाद साफ़ की गई ज़मीन 20 गरीब निवासियों को बांट दी.



कार्रवाई को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के.के. बिश्नोई ने जानकारी देते हुए कहा, "सलारपुर गांव में, प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद सतर्क निवासियों ने खुद ही ढांचे हटा दिए. चार महीने पहले प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी गई थी, और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस जारी किए गए और ढांचे हटा दिए गए.'

प्रशासन ने लगाया 8 लाख रुपये जुर्माना

इस कार्रवाई के बारे एसपी ने आगे बताया है कि साथ ही इन आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. प्रशासन की मंशा के अनुसार, 20 जमीनें बेसहारा और गरीब लोगों को दी गई हैं, जिनके पास पहले कोई मालिकाना हक नहीं था. इन लोगों को जल्द ही औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी..." एसपी ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यहां 6 थानों की फोर्स, दो प्लाटून पीएसी लगाई गई थी. ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार अप्रिय स्थिति न बने.

गरीबों के जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी मस्जिद

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, 14 जून 2018 को लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि हाजी शमीम ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कराया है. इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम मुतव्वली के नाम से मामला दर्ज कर सुनवाई की गई. गरीबों के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया गया था.



दरअसल, यह मामला थाना ऐंचौड़ा कम्बोह क्षेत्र के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर का है. यहां गाटा संख्या 641 की नवीन पर्ती श्रेणी की 439 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का पक्का निर्माण कराया गया था.