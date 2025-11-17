हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा के कृष्णा अपरा प्लाजा में भड़की आग से हड़कंप, मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां

नोएडा के कृष्णा अपरा प्लाजा में भड़की आग से हड़कंप, मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां

Noida News: नोएडा सेक्टर-18 के कृष्णा अपरा प्लाज़ा में तड़के भीषण आग लग गई. दमकल की 15 गाड़ियों ने दो घंटे में आग पर काबू पाया. हादसे में किसी की जान नहीं गई.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 17 Nov 2025 10:37 AM (IST)
नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 18 स्थित ‘कृष्णा अपरा प्लाजा कॉम्प्लेक्स’ में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. मुख्य दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि आज तड़के तीन बजकर 20 मिनट पर दमकल विभाग को सूचना मिली कि सेक्टर 18 स्थित ‘कृष्णा अपरा प्लाजा कॉम्प्लेक्स’ में भीषण आग लग गई है.

15 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू

उन्होंने बताया कि आग की सूचना पर दमकल विभाग की कई टीम मौके पर पहुंची तथा आसपास के दमकल केंद्रों से करीब 15 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. उन्होंने बताया कि आग पांचवी मंजिल पर लगी थी और इमारत बंद थी जिसके कारण दमकल विभाग के कर्मियों ने शटर काटकर इमारत के अंदर प्रवेश किया तथा करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. मुख्य दमकल अधिकारी ने बताया कि आग से हुए नुकसान और आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

मार्च में भी लगी थी आग, कई लोग हुए थे घायल

इसी इमारत में इस साल मार्च में भीषण आग लग गई थी और आग में फंसे कई लोग जान बचाने के लिए इमारत की मंजिलों से नीचे कूद गए थे, जिसके कारण 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. दमकल विभाग ने 100 से अधिक लोगों को इमारत से बाहर निकाला था

Published at : 17 Nov 2025 10:37 AM (IST)
