Noida Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग बेहाल, नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज
Noida News In Hindi: ग्राम विकास संगठन के संयोजक के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीओ से मुलाकात की. नए बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की. इस समय किल्लत से लोग परेशान हैं.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या से निवासी परेशान है. नोएडा के सेक्टर-124 स्थित बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर ग्राम विकास संगठन के संयोजक के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीओ से मुलाकात की. उन्होंने नंगली वाजिदपुर और सेक्टर-130 में विद्युत आपूर्ति करने के लिए नए बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की. साथ ही अवगत कराया कि रात-दिन हो रही बिजली कटौती की समस्या से निवासी परेशान है.
वहीं ग्राम विकास संगठन के संयोजक डीपी चौहान ने बताया कि बिजली विभाग के एसडीओ होशियार सिंह से मुलाकात कर बिजली की समस्या से अवगत कराया उन्होंने बताया कि विभाग ने लगभग 11 नए ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति दी थी. नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए गांव और सेक्टर में फाउंडेशन भी बिजली विभाग के ठेकेदार के द्वारा बना दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें: Firozabad News: गंदे पानी में उतरकर धरने पर बैठे पार्षद, बोले- ‘मेरी जनता यही पानी पीने को मजबूर’
2 महीने से अधिक बीत गए फाउन्डेशन बने
उन्होंने बताया कि फाउन्डेशन बने हुए लगभग 2 माह का समय बीत चुका है. उसके बाद भी नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ठेकेदारों ने कोई काम शुरू नहीं किया है. जिसकी वजह से नंगली वाजिदपुर और सेक्टर-130 में हाई लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या रहती है. निवासियों के बिजली के उपकरण भी खराब हो रहे हैं. बुजुर्ग और बच्चे गर्मी के कारण बीमार हो रहे है.
ग़ौरतलब है कि उन्होंने अगले 72 घंटे में नंगली वाजिदपुर और सेक्टर-130 में नए ट्रांसफार्मर लगावाने की मांग की है. ऐसा नहीं करने पर वह मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाएंगे.
प्रदेश में भारी किल्लत-विरोध प्रदर्शन
यहां बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भयंकर बिजली किल्लत की खबरें आ रहीं हैं,. जिस कारण आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित है. कई जगह लोगों ने बिजली घरों पर घेराव और विरोध प्रदर्शन भी किया. यही नहीं कई बीजेपी विधायको ने उर्जा मंत्री को चिट्ठी लिख विधुत संकट पर चिंता जाहिर की.
यह भी पढ़ें: Shamli News: प्रेम विवाह के 15 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL