हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग बेहाल, नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज

Noida Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग बेहाल, नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज

Noida News In Hindi: ग्राम विकास संगठन के संयोजक के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीओ से मुलाकात की. नए बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की. इस समय किल्लत से लोग परेशान हैं.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 24 May 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के नोएडा में गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या से निवासी परेशान है. नोएडा के सेक्टर-124 स्थित बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर ग्राम विकास संगठन के संयोजक के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीओ से मुलाकात की. उन्होंने नंगली वाजिदपुर और सेक्टर-130 में विद्युत आपूर्ति करने के लिए नए बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की. साथ ही अवगत कराया कि रात-दिन हो रही बिजली कटौती की समस्या से निवासी परेशान है.

वहीं ग्राम विकास संगठन के संयोजक डीपी चौहान ने बताया कि बिजली विभाग के एसडीओ होशियार सिंह से मुलाकात कर बिजली की समस्या से अवगत कराया उन्होंने बताया कि विभाग ने लगभग 11 नए ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति दी थी. नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए गांव और सेक्टर में फाउंडेशन भी बिजली विभाग के ठेकेदार के द्वारा बना दिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें: Firozabad News: गंदे पानी में उतरकर धरने पर बैठे पार्षद, बोले- ‘मेरी जनता यही पानी पीने को मजबूर’

2 महीने से अधिक बीत गए फाउन्डेशन बने 

उन्होंने बताया कि फाउन्डेशन बने हुए लगभग 2 माह का समय बीत चुका है. उसके बाद भी नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ठेकेदारों ने कोई काम शुरू नहीं किया है. जिसकी वजह से नंगली वाजिदपुर और सेक्टर-130 में हाई लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या रहती है. निवासियों के बिजली के उपकरण भी खराब हो रहे हैं. बुजुर्ग और बच्चे गर्मी के कारण बीमार हो रहे है.

ग़ौरतलब है कि उन्होंने अगले 72 घंटे में नंगली वाजिदपुर और सेक्टर-130 में नए ट्रांसफार्मर लगावाने की मांग की है. ऐसा नहीं करने पर वह मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाएंगे.

प्रदेश में भारी किल्लत-विरोध प्रदर्शन  

यहां बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भयंकर बिजली किल्लत की खबरें आ रहीं हैं,. जिस कारण आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित है. कई जगह लोगों ने बिजली घरों पर घेराव और विरोध प्रदर्शन भी किया. यही नहीं कई बीजेपी विधायको ने उर्जा मंत्री को चिट्ठी लिख विधुत संकट पर चिंता जाहिर की.

यह भी पढ़ें: Shamli News: प्रेम विवाह के 15 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप

Published at : 24 May 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Power Cut UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग बेहाल, नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज
Noida Power Cut: भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग बेहाल, नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा में सनकी ‘सिजर अटैकर’ गिरफ्तार, स्कूटी से महिलाओं पर कैंची से हमला कर होता था फरार
नोएडा में सनकी ‘सिजर अटैकर’ गिरफ्तार, स्कूटी से महिलाओं पर कैंची से हमला कर होता था फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: बिजली व्यवस्था पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त, अधिकारियों की लगाई क्लास, दी चेतावनी
मुजफ्फरनगर में बिजली व्यवस्था पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त, अधिकारियों की लगाई क्लास, दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
Advertisement

वीडियोज

India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Desi Jeep SUV with Tata Sierra platform coming soon! #jeep #tatasierra #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में सरकार बनते ही कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु अधिकारी वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
केरल में कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
क्रिकेट
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
शिक्षा
CBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget