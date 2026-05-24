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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडShamli News: प्रेम विवाह के 15 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप

Shamli News: प्रेम विवाह के 15 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप

Shamli News In Hindi: इशरत ने करीब 15 वर्ष पूर्व गांव खेड़ा कुर्तान निवासी आस मोहम्मद पुत्र इशहाक के साथ प्रेम विवाह किया था. दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था, जो हत्या की वजह बताई जा रही है.

By : पंकज प्रजापति | Updated at : 24 May 2026 11:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुर्तान में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.मृतका के मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक मामले की जांच शुरु कर दी गयी है, बाकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. उधर अभी किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, कस्बा कैराना के मोहल्ला खेल कला निवासी इशरत ने करीब 15 वर्ष पूर्व गांव खेड़ा कुर्तान निवासी आस मोहम्मद पुत्र इशहाक के साथ प्रेम विवाह किया था. बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. मृतका के परिजनों का आरोप है कि आस मोहम्मद शराब पीने का आदी था और आए दिन शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था, और बागपत क्षेत्र के सरूरपुर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने के लिए गया हुआ था. 

आरोप है कि पति ने महिला की फांसी लगाकर हत्या कर दी महिला की मौत की सूचना मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच 

सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. उन्होंने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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Published at : 24 May 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News CRIME NEWS
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