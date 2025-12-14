उत्तराखंड: केटीआर के जंगलों से आबादी में पहुंचा बाघ, 10 दिनों की दहशत के बाद वन विभाग ने पकड़ा

उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (केटीआर) से सटे जयहरीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमलेसा के तोक गांव डाल्यूंगाज और आसपास के गांवों में बीते कई दिनों से आतंक का पर्याय बना बाघ आखिरकार वन विभाग के हत्थे चढ़ गया. वन विभाग की टीम ने रविवार तड़के बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया. बाघ के पकड़े जाने के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है.

बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत अमलेसा के तोक गांव डाल्यूंगाज में बीते पांच दिसंबर को चारा-पत्ती काटने गई 60 वर्षीय उर्मिला देवी पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया था. बाघ लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिससे उसे पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ था.

कॉर्बेट के ढेला रेंज ले जाया गया

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉ. दुष्यंत कुमार के नेतृत्व में एसओजी और रेस्क्यू टीम बीते दो दिनों से बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थी. केटीआर के प्लेन रेंज के रेंजर अमोल इष्टवाल ने बताया कि रविवार तड़के करीब तीन बजे सिरोबाड़ी गांव के पास टीम को सफलता मिली और बाघ को सुरक्षित रूप से ट्रैंकुलाइज कर लिया गया. इसके बाद बाघ को पिंजरे में कैद कर कॉर्बेट के ढेला रेंज ले जाया गया है.

बाघ के पकड़े जाने से डाल्यूंगाज, सिरोबाड़ी सहित आसपास के गांवों में लोगों ने राहत महसूस की है. ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद से लोग जंगल जाने से डर रहे थे और दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे थे.

इलाके में अभी भी जंगली जानवरों का खतरा

हालांकि, क्षेत्र में अभी भी वन्यजीवों की सक्रियता बनी हुई है. सेंधी की प्रधान निर्मला रावत, पूर्व प्रधान भगत सिंह और अमलेसा के प्रधान गजेंद्र सिंह पुंडीर ने बताया कि इलाके में कई गुलदार और अन्य बाघों की मौजूदगी की आशंका है. उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर न जाने की अपील की है.