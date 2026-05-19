नोएडा में दीपक हत्याकांड का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल, 4 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना सेक्टर-63 क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए दीपक हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद हत्या के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में दो मुख्य आरोपी गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि दो बाल अपचारियों को कॉम्बिंग के दौरान हिरासत में लिया गया है. बदमाशों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, अवैध हथियार और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं.

बीते 17 मई को चोटपुर कॉलोनी में महज पैसे के विवाद को लेकर 20 वर्षीय युवक दीपक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने धारा 103(1) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी. बीती रात यानी 18 मई को पुलिस टीम बहलोलपुर अंडरपास से FNG रोड की तरफ ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान दो बाइकों पर सवार 4 संदिग्ध आते दिखे. पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया, तो वे रुकने के बजाय बाइक मोड़कर भागने लगे.

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पुलिस टीम पर की फायरिंग

पुलिस टीम ने जब घेराबंदी की, तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से सीधे फायरिंग झोंक दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश अमन और संदीप पैर में गोली लगने से घायल हो गए. वहीं, मौके से भाग रहे दो अन्य बाल अपचारियों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया.

अवैध हथियार भी बरामद

घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है. इस गैंग के पकडे जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है. इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर काफी दबाब था.

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