दीपिका नागर मौत मामले में सास और चाचा ससुर गिरफ्तार, तीन आरोपी अब भी फरार

ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार को पुलिस ने सास को गिरफ्तार किया है, जबकि मंगलवार रात चाचा ससुर को गिरफ्तार किया है. ईकोटेक—3 कोतवाली पुलिस की चार टीमें नामजद आरोपियों में फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार जगह—जगह दबिश दे रही है.

दरअसल कुड़ी खेड़ा गांव निवासी दीपिका की जलपुरा गांव में रविवार रात को संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा निवासी रितिक पुत्र मनोज के साथ हुई थी. मायके वालों ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर दीपिका की हत्या करने का आरोप लगाया था.

तीसरी मंजिल से फेंकने का आरोप

दीपिका के पिता संजय का आरोप है कि हत्या करने के बाद उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ न होने पर बिसरा प्रिजर्व किया गया. उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर याताना देना का खुलासा हुआ है. जिसके बाद से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है.

सेंट्रल जोन के डीसीपी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, मंगलवार रात पुलिस ने दीपिका के चाचा ससुर विनोद को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, बुधवार को मृतका की सास पूनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले ससुर मनोज और पति रितिक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस मामले में अभी ननद नेहा, तन्नी और चाचा ससुर प्रमोद फरार हैं.

तीन आरोपी अब भी फरार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. सभी फरार आरोपियों के मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए उनकी तलाश कर रही है.

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इस मामले पर दीपिका के पिता संजय नागर ने कहा कि वो जल्द ही न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाएंगे. अगर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नही की गई तो वो अपने विरोध को और तेज करेंगे.

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी उठाए सवाल

बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दीपिका और ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि 'शादीशुदा महिलाओं को लेकर हर दिन शॉकिंग खबरें आ रही हैं. कई महिलाओं ने अपने पेरेंट्स से मदद मांगी. घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थीं. लेकिन भारतीय समाज शादी के बाद बेटियों को अकेला छोड़ देता है. कई पढ़ी-लिखी लड़कियां भी अपने माता-पिता से मदद मांगती हैं लेकिन, समाज की सोच ऐसी है कि शादी के बाद बेटियों को 'दूसरे घर' का मान लिया जाता है। यह गलत मानसिकता है, जिसे बदलने की जरूरत है.'

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