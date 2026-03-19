नोएडा: 'इश्क' का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करता था नाइजीरियाई ठग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट्स या सोशल मीडिया पर जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है. नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. जो फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाता था. फिर कस्टम क्लीयरेंस व पार्सल के नाम पर करोड़ों रुपए डकार जाता था.

वहीं, नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह के सरगना सैमुअल ओगुन (Samuel Ogun) उर्फ स्टेपनी डेरिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है और भारत में पहचान बदलकर रह रहा था. आरोपी के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप 1 टैबलेट और वाई-फाई राउटर, दो अलग-अलग देशों के पासपोर्ट और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किया है.

शादी का झांसा देकर आरोपी करता था ठगी- डीसीपी

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि सैमुअल ओगुन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यह आरोपी मैट्रिमोनियल साइट्स से महिलाओं का डेटा चोरी करता था और हैंडसम बिजनेसमैन बनकर उनसे दोस्ती करता था. इसके बाद वह महिलाओं को झांसा देता था कि वह अपना सारा बिजनेस समेटकर भारत आ रहा है और उनसे शादी करेगा. वह फर्जी एयर टिकट भेजकर भरोसा जीतता था और फिर एयरपोर्ट पर 'कस्टम या सिक्योरिटी जांच' में फंसने का नाटक कर पीड़िता से पैसे ऐंठता था. आरोपी ने एक महिला से 56 लाख और दूसरी से 1.26 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.

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गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस- शैव्या गोयल

शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर है. एक पासपोर्ट अमान्य होने पर वह दूसरे देश गया और वहां से नई पहचान के साथ नया पासपोर्ट बनवाकर फिर भारत आया. वर्तमान में भी वह 15 से 16 महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था. उसके खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं. गौतमबुद्धनगर साइबर क्राइम पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंक खातों की पड़ताल कर रही है.

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