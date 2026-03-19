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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: कुंभ 2027 से पहले 'कालनेमियों' पर कार्रवाई की मांग, अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान

Haridwar News: कुंभ 2027 से पहले 'कालनेमियों' पर कार्रवाई की मांग, अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान

Haridwar News in Hindi: महंत रवींद्र पुरी ने कुंभ 2027 से पहले ‘कालनेमियों’ पर कार्रवाई की मांग की है. साथ ही कहा कि कुंभ की तैयारियां 2026 से शुरू हो चुकी हैं और बैरागी कैंप में छावनियां बनाई जाएंगी.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 08:52 PM (IST)
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आगामी कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी बीच महंत रवींद्र पुरी ने बड़ा बयान देते हुए कुंभ से पहले हरिद्वार में सक्रिय ‘कालनेमियों’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की पवित्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है जो साधु-संतों के वेश में आस्था को ठेस पहुंचाते हैं.

महंत पुरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कुंभ 2027 को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है और इसे दिव्य व भव्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. बनारस की घटना के बाद मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी का कहना है कि मनसा देवी मंदिर में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों को ले रहे जायजा- महंत रवींद्र पुरी

महंत रवींद्र पुरी ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियां 2026 से ही शुरू हो चुकी हैं और बैरागी कैंप में छावनियां बनाई जाएंगी. जहां देश-विदेश से आने वाले साधु-संत और श्रद्धालु ठहरेंगे.

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गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर दिया जाएगा विशेष ध्यान- महंत रवींद्र पुरी

साथ ही महंत रवींद्र पुरी ने यह भी दोहराया कि गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर पहले भी स्पष्ट रुख रखा गया है. महंत पुरी ने कहा कि कुंभ में लाखों श्रद्धालु और अखाड़ों के जमाती शामिल होंगे, ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पहले से ही ठोस योजना बनाई जा रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अखाड़ा परिषद लगातार प्रयासरत है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 08:52 PM (IST)
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CM Pushkar Singh Dhami Haridwar News UTTARAKHAND NEWS Kumbh 2027
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