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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म में माफिया 'अतीक अहमद' के किरदार पर सपा की प्रतिक्रिया, 'समाज में...'

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म में माफिया 'अतीक अहमद' के किरदार पर सपा की प्रतिक्रिया, 'समाज में...'

Moradabad News in Hindi: सपा नेता एस.टी हसन ने 'धुरंधर-2' पर विवाद खड़ा करने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में समाज में तनाव बढ़ाकर दर्शकों को आकर्षित करने की रणनीति हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 07:25 PM (IST)
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फिल्म धुरंधर-2 के रिलीज होने के बाद इसे लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं. खासतौर पर फिल्म में माफिया डॉन अतीक अहमद के आईएसआई से जुड़े होने के कथित चित्रण ने विवाद को हवा दे दी है. इस फिल्म में एक किरदार आतिफ अहमद के नाम से है जो माफिया अतिक अहमद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. अब इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एस टी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फिल्म की कहानी और उसके प्रस्तुतीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के विषयों को दिखाकर समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है.

सपा नेता एसटी हसन का मानना है कि ऐसी फिल्में अक्सर विवाद पैदा कर लोगों का ध्यान खींचने और व्यावसायिक लाभ लेने की कोशिश करती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मों को समाज में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, न कि तनाव और विभाजन को.

फिल्मों के जरिए जानबूझकर खड़ा किया जाता है विवाद- एस.टी हसन

आईएएनएस से बातचीत के दौरान एस.टी हसन ने कहा कि इस तरह की फिल्मों के जरिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया जाता है, ताकि लोगों की दिलचस्पी बढ़े और फिल्म को फायदा मिले. उनके अनुसार, जब किसी फिल्म को लेकर विवाद होता है तो लोग उसे देखने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं. जिससे फिल्म की कमाई बढ़ती है.

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पार्टी से नफरत फैलाने का पैसा लेते है फिल्म वाले- एस.टी हसन

एस.टी हसन ने कहा कि हां थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी पैदा कर दी. आप लोग अपने चैनलों पर ढोल बजा दो. पब्लिक उत्सुक हो जाती है देखें क्या है इसमें और उनकी फिल्म चल गई. यह हथकंडा भी है और यह फिल्म वाले पार्टी से भी मुझे लगता है पैसा लेते हैं नफरत फैलाने के लिए. देखिए लगता तो ऐसे ही है. यह मूवीस है सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आपस में हिंदू-मुसलमानों का भी ताना-बाना तोड़ने के लिए यह फिल्में बनाई जा रही है. अब फिल्में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश क्यों नहीं दे रही है जैसे ये पहले दिया करती थी. आज यह नफरतों का संदेश क्यों दे रही है. इसी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है और यह फिल्में चल जाती है.

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Published at : 19 Mar 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Moradabad News Film Controversy ST Hasan UP NEWS Dhurandhar 2
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