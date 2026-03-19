रणवीर सिंह की फिल्म में माफिया 'अतीक अहमद' के किरदार पर सपा की प्रतिक्रिया, 'समाज में...'

फिल्म धुरंधर-2 के रिलीज होने के बाद इसे लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं. खासतौर पर फिल्म में माफिया डॉन अतीक अहमद के आईएसआई से जुड़े होने के कथित चित्रण ने विवाद को हवा दे दी है. इस फिल्म में एक किरदार आतिफ अहमद के नाम से है जो माफिया अतिक अहमद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. अब इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एस टी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फिल्म की कहानी और उसके प्रस्तुतीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के विषयों को दिखाकर समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है.

सपा नेता एसटी हसन का मानना है कि ऐसी फिल्में अक्सर विवाद पैदा कर लोगों का ध्यान खींचने और व्यावसायिक लाभ लेने की कोशिश करती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मों को समाज में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, न कि तनाव और विभाजन को.

फिल्मों के जरिए जानबूझकर खड़ा किया जाता है विवाद- एस.टी हसन

आईएएनएस से बातचीत के दौरान एस.टी हसन ने कहा कि इस तरह की फिल्मों के जरिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया जाता है, ताकि लोगों की दिलचस्पी बढ़े और फिल्म को फायदा मिले. उनके अनुसार, जब किसी फिल्म को लेकर विवाद होता है तो लोग उसे देखने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं. जिससे फिल्म की कमाई बढ़ती है.

ये भी पढ़िए- UGC के नए नियमों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, जानें- क्या कहा?

पार्टी से नफरत फैलाने का पैसा लेते है फिल्म वाले- एस.टी हसन

Moradabad, Uttar Pradesh: On the portrayal of Mafia Don Atiq Ahmed's direct connection to ISI in the movie Dhurandhar 2, Samajwadi Party leader S. T. Hasan says, ''You can put a drum roll on your channels. Public will be excited to see what's in it. Their film became successful.… pic.twitter.com/2wIE0OppMH — IANS (@ians_india) March 19, 2026

एस.टी हसन ने कहा कि हां थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी पैदा कर दी. आप लोग अपने चैनलों पर ढोल बजा दो. पब्लिक उत्सुक हो जाती है देखें क्या है इसमें और उनकी फिल्म चल गई. यह हथकंडा भी है और यह फिल्म वाले पार्टी से भी मुझे लगता है पैसा लेते हैं नफरत फैलाने के लिए. देखिए लगता तो ऐसे ही है. यह मूवीस है सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आपस में हिंदू-मुसलमानों का भी ताना-बाना तोड़ने के लिए यह फिल्में बनाई जा रही है. अब फिल्में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश क्यों नहीं दे रही है जैसे ये पहले दिया करती थी. आज यह नफरतों का संदेश क्यों दे रही है. इसी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है और यह फिल्में चल जाती है.

ये भी पढ़िए- अयोध्या में राष्ट्रपति के दौरे की भव्य तैयारी, राम मंदिर में आज होगा ‘श्री राम यंत्र’ का वैदिक स्थापना कार्यक्रम