इस दिन मनाया जाएगा ईद का त्योहार, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया ऐलान

देश में ईद-उल-फितर का त्योहार 20 मार्च नहीं बल्कि 21 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. यह जानकारी मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दी है. उन्होंने बताया कि आज 19 मार्च (बुधवार) को देश के किसी भी हिस्से में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया. इसी बुनियाद पर ऐलान किया गया है कि 20 मार्च को रमजान का 30वां रोजा रखा जाएगा और 21 मार्च को पूरे देश में ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा.

वहीं लखनऊ में ईद की नमाज को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर के ऐतिहासिक ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने की उम्मीद है. प्रशासन और स्थानीय प्रबंधन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि लोग शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मना सकें.

'21 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी ईद'

वहीं ईद-उल-फितर मनाने को लेकर एक अन्य मुस्लिम धर्म गुरू जिनका नाम शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद है, उन्होंने ईद-उल-फितर को लेकर बड़ी अपडेट दी है. शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया है कि ईद के चांद के दीदार नहीं हुए हैं, इस वजह से शनिवार 21 मार्च 2026 ईद का त्योहार मनाया जाएगा.

प्रशासन ने कड़ी की सुरक्षा

उधर, ईद और नवरात्रि की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ में प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है. इसी कड़ी में DCP सेंट्रल विक्रांत वीर ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ईद और नवरात्रि से पहले हजरतगंज में पैदल मार्च किया. आपको बता दें कि, ईद का त्योहार आपसी भाई-चारे का त्योहार है, त्योहार में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

DCP सेंट्रल विक्रांत वीर ने कहा, “यह रमजान का महीना है. ईद का त्योहार नज़दीक आ रहा है, और नवरात्रि भी शुरू हो चुकी है. इसे देखते हुए, पुलिस लखनऊ के सेंट्रल जोन के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रही है. त्योहारों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे.”