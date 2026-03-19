गाजियाबाद: 13वीं मंजिल से कूदकर बेटे ने की खुदकुशी, बंद फ्लैट में कंबल में लिपटा मिला मां का शव
Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। पुलिस को उसके घर में उसकी 70 वर्षीय मां का शव मिला, जो कई दिन पुराना लग रहा था.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित थाना कवि नगर क्षेत्र की 'महागुनपुरम हाईराइज सोसाइटी' में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 40 वर्षीय शख्स ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली.
मामले में सनसनी तब फैल गई, जब पुलिस ने जांच के लिए उसके फ्लैट का दरवाजा खोला. अंदर मृतक की 70 वर्षीय बुजुर्ग मां का शव भी कंबल में लिपटा हुआ बरामद हुआ, जो कथित तौर पर कई दिन पुराना लग रहा है.
फ्लैट का दरवाजा खुला तो उड़े पुलिस के होश
जानकारी के मुताबिक, 40 वर्षीय राजवीर अपनी 70 साल की मां सतनाम के साथ सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर स्थित फ्लैट नंबर 28 में रहता था. गुरुवार (19 मार्च) दोपहर राजवीर ने अचानक सोसाइटी की 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. स्थानीय निवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. जब पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर राजवीर का फ्लैट खुलवाया, तो वहां मां सतनाम मृत अवस्था में मिलीं. उनका शव एक कंबल में लिपटा हुआ था.
नेचुरल डेथ या हत्या?
एसीपी कवि नगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, मां के शव की स्थिति देखकर आशंका है कि उनकी मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल यह है:
- क्या मां सतनाम की मौत प्राकृतिक (Natural) थी और राजवीर ने इस सदमे या डर से आत्महत्या कर ली?
- या फिर राजवीर ने खुद मां की हत्या की और फिर खौफ या ग्लानि में आकर 13वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी?
परिवार से अलग रहता था राजवीर
पुलिस की प्रारंभिक जांच में राजवीर की निजी जिंदगी को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं. राजवीर पहले एस्ट्रोलॉजर (ज्योतिषी) का काम करता था और फिलहाल अपने इसी फ्लैट से 'पॉडकास्ट' (Podcast) चलाता था. उसकी पत्नी और 10 साल का बेटा उससे अलग किसी दूसरी सोसाइटी में रहते थे. राजवीर अक्सर अपनी पत्नी से मिलने जाया करता था, लेकिन पिछले दो दिनों (बुधवार और गुरुवार) से वह पत्नी के पास नहीं गया था.
पुलिस की जांच जारी
पुलिस को शक है कि सतनाम की मौत दो-तीन दिन पहले ही हो चुकी थी. क्या राजवीर अपनी मां की मौत की खबर छिपाकर पत्नी से मिलने जाता रहा? इन तमाम उलझे हुए सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस 'डबल डेथ मिस्ट्री' की असली गुत्थी सुलझ सकेगी.
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Source: IOCL