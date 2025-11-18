हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी के इस जिले में शुरु हुई 6 लेन की सड़क, दिल्ली, आगरा जाना होगा और आसान, 608.08 करोड़ रुपये हुए खर्च

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर यानी नोएडा में 6 लेन की एलिवेटेड रोड को ट्रायल यूज के लिए शुरू की गई है. इसके शुरू होने से से जाम और ट्रैफिक से मुक्ति मिलने के आसार हैं.

Updated at : 18 Nov 2025 04:04 PM (IST)
उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्ध नगर में प्राधिकरण द्वारा डीएससी मार्ग पर आगाहपुर पैट्रोल पंप से एनएसईजेड तक 6 लेन एलिवेटेड रोड ट्रायल उपयोग के लिए खोल दिया गया है. यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी. इस 6 लेन के एलिवेटेड रोड के खुलने से न सिर्फ नोएडा में आमद रफ्त आसान होगा बल्कि दिल्ली और आगरा जाने वालों के लिए भी ट्रैफिक में कमी होगी. 

साढ़े चार किलोमीटर की इस सड़क को बनाने में कुल 6 लेन हैं और इसकी लागत 608.08 करोड़ रुपये है. 

नोएडा में रफ्तार से जुड़ जाएंगे ये सेक्टर और इलाके

बताया गया कि इस एलिवेटेड रोड के खुलने ग्रेटर-नोएडा, दादरी, सूरजपुर, एवं नोएडा के सघन आबादी वाले क्षेत्रों- जैसे सदरपुर, छलेरा, आगाहपुर, बरौला, सलारपुर, मंगोल तक आना जाना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही नोएडा सेक्टर 43, नोएडा सेक्टर 40, नोएडा सेक्टर 41, नोएडा सेक्टर 48, नोएडा सेक्टर 49, नोएडा सेक्टर 47, नोएडा सेक्टर 101, नोएडा सेक्टर 107, नोएडा सेक्टर 106, नोएडा सेक्टर 110, नोएडा सेक्टर 82, नोएडा सेक्टर 88 और फेस 2 भी सुगमता से जुड़ जाएंगे.

Ayodhya News: अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण, अंतिम चरण में कार्यक्रम की तैयारियां

इन रूट्स पर अक्सर जामा की समस्या बनी रहती थी. एलिवेटेड रोड का ट्रायल पूरा होने के बाद इसे पूरी तरह से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.

Published at : 18 Nov 2025 04:04 PM (IST)
