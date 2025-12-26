उत्तराखंड: जनवरी तक कॉर्बेट पार्क की बुकिंग फुल, नए साल पर पर्यटकों से गुलजार रहेगा रामनगर

नए साल के जश्न को लेकर उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. खासतौर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का उत्साह चरम पर है. आलम यह है कि कॉर्बेट पार्क के प्रमुख पर्यटन जोन की बुकिंग जनवरी 2026 तक पूरी तरह फुल हो चुकी है.

पार्क प्रशासन के अनुसार ढिकाला, बिजरानी, गरजिया, ढेला, झिरना और दुर्गादेवी जोन में पर्यटकों ने काफी पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी. इसके अलावा फाटो, हाथीडगर, सीतावनी, भंडारपानी और कालाढूंगी जैसे पर्यटन जोन भी पर्यटकों से गुलजार हो रहे हैं. कॉर्बेट पार्क के वार्डन बिंदरपाल ने बताया कि जनवरी महीने तक के लिए पर्यटकों की बुकिंग पूरी हो चुकी है.

नए साल को लेकर तैयार हुए होटल और रिजॉर्ट

वहीं, रामनगर के होटल और रिजॉर्ट कारोबारियों ने भी नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिमान ने बताया कि 5 जनवरी तक होटल और रिजॉर्ट की बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ डीजे नाइट और विशेष आयोजन किए जा रहे हैं.

रेस्टोरेंट और स्थानीय दुकानों में भी रौनक

पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि इस सीजन में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. इससे न केवल होटल और रिजॉर्ट उद्योग को फायदा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार और आय के नए अवसर मिल रहे हैं. टैक्सी, गाइड, रेस्टोरेंट और स्थानीय दुकानों में भी रौनक बढ़ी है.

नए साल के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार रहने की उम्मीद है. कारोबारी वसीम अहमद ने बताया कि सभी कार्यक्रम सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे. कुल मिलाकर नए साल के आगमन से पहले ही पर्यटन सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है और कॉर्बेट क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है.