सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी- कल से नवरात्र शुरु, कोई कर्फ्यू ,दंगे का भय नहीं

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि कभी असीम संभावनाओं वाला यह प्रदेश किन कारणों से पिछड़ा और मोहताज बना रहा, यह सबके सामने है. उन्होंने कहा कि नवरात्रि और रमजान एक साथ चल रहे हैं, अलविदा की नमाज और ईद भी आने वाली है, लेकिन कहीं कोई अशांति नहीं है. सभी पर्व शालीनता से मनाए जा रहे हैं, न कोई भय है, न तनाव, न दंगे का डर और न ही कर्फ्यू का खतरा. यही सुशासन और बेहतर सुरक्षा का प्रमाण है.

सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में लोग आत्महत्या के लिए मजबूर थे, कारीगर और श्रमिक बनकर पलायन करना पड़ता था, बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा नहीं थी और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था. नौकरी निकलते ही अव्यवस्था और विवाद खड़े हो जाते थे. उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में दोहरी इंजन की सरकार ने सुशासन के लक्ष्य के साथ जो कदम उठाए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश की नई पहचान बननी शुरू हुई है.

उन्होंने आगे कहा कि नौ दिनों तक अलग-अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और इतने लंबे सफर के बाद आगे का दृष्टिकोण तय किया जाए, क्योंकि नौ पूर्णता का प्रतीक है. वर्ष 2029-30 तक प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है. एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए नौ लाख बारह हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

पहले सड़कों की हालत खराब थी- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले भर्तियां नहीं होती थीं और सरकार की नीयत साफ नहीं थी, लेकिन अब नौ वर्षों में नौ लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं, जिनमें दो लाख से अधिक पुलिस भर्तियां शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पहले प्रशिक्षण की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. भर्ती और चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियनों का गठन किया गया है और कई जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है. हर जिले में साइबर थाना स्थापित किया गया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आया है. पहले सड़कों की हालत खराब थी, लेकिन अब एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है. कई शहरों में मेट्रो चल रही है और हवाई संपर्क भी तेजी से बढ़ा है. निवेश के लिए सुरक्षा जरूरी होती है और अब प्रदेश में बेहतर माहौल बनने के कारण बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हुए हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है. पहले नोएडा जाने को लेकर भ्रांतियां थीं, लेकिन अब निवेश के लिए वातावरण पूरी तरह बदल चुका है और बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत अच्छी हो तो निवेश स्वतः आता है. अब तक बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है और हर जिले में उद्योग लग रहे हैं. किसानों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऋण माफी से लेकर सम्मान निधि तक कई योजनाएं लागू की गई हैं. गन्ना किसानों को बड़े स्तर पर भुगतान किया गया है और कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. आज किसान आत्मनिर्भर हो रहा है और एक से अधिक फसल ले रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन चुका है.

आज भारत दुनिया में आकर्षण का केंद्र- केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि यह अच्छा संयोग है कि नव वर्ष और नवरात्रि एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2016-17 में तत्कालीन सरकार के खिलाफ अराजकता के विरोध में संघर्ष शुरू किया गया था और उस समय उत्तर प्रदेश को अराजकता और गुंडाराज का केंद्र बना दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया और खजाना खाली छोड़ दिया था. आज वही लोग सत्ता पाने के लिए बार-बार अपना रूप बदल रहे हैं और जनता के साथ छल तथा शोषण कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि उस समय कोई निवेशक उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता था, जबकि अब प्रदेश निवेश का केंद्र बन चुका है.

उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में इससे भी बड़ी जीत हासिल होगी और 2047 तक विकसित भारत तथा विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अवास्तविक सपने देखने से कुछ नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का खजाना गरीब और बीमारों के इलाज के लिए हमेशा खुला है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे वर्तमान सरकार की उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन चुका है और उत्तर प्रदेश देश के भीतर आकर्षण का केंद्र है. उन्होंने सामाजिक समरसता की बात करते हुए कहा कि सभी वर्गों का साथ ही उनकी राजनीति का आधार है और जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बना हुआ है. उन्होंने अन्य राज्यों में भी चुनावी सफलता का भरोसा जताया.

दूसरे राज्यों में किराये पर नहीं मिलता था यूपी वालों को कमरा- ब्रजेश पाठक

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नौ वर्ष पूर्ण होने पर प्रकाशित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि जब वर्तमान समय की तुलना पहले की स्थिति से की जाती है, तब वास्तविकता स्पष्ट रूप से सामने आती है. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान टूटी सड़कों से होती थी, जैसे ही खराब सड़क मिलती थी, लोग समझ जाते थे कि उत्तर प्रदेश आ गया है. बिजली आपूर्ति भी पक्षपातपूर्ण थी और संसाधनों का दुरुपयोग होता था. खाद्यान्न व्यवस्था माफियाओं के हवाले थी और परीक्षाओं में नकल ठेके पर कराई जाती थी. उन्होंने दावा किया कि अब किसी भी माफिया को बख्शा नहीं गया है. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, अस्पतालों और चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है.

उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और उत्तर प्रदेश को गुंडों के प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि पहले लोगों को दूसरे राज्यों में किराये पर कमरा तक नहीं मिलता था, जबकि आज स्थिति बदल चुकी है और बेटियां देर रात भी सुरक्षित महसूस करती हैं. उनके अनुसार अब प्रदेश में माफिया तंत्र समाप्त हो चुका है.

2027 में फिर बनेगी सरकार- पंकज चौधरी

वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन परंपरा में नौ अंक को विशेष महत्व प्राप्त है और जनता ने स्वार्थ की राजनीति को हटाकर सेवा भाव को चुनने का काम किया है. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है और यही कारण है कि 2022 में फिर से सरकार बनी.

उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और सड़कों की हालत भी दयनीय थी, लेकिन अब व्यापक सुधार हुआ है. गन्ना किसानों को बड़े स्तर पर भुगतान किया गया है और लाखों युवाओं को बिना भेदभाव के रोजगार दिया गया है. उन्होंने कहा कि दोहरी इंजन की सरकार के कारण ही काशी विश्वनाथ और अयोध्या जैसे बड़े धार्मिक स्थलों का विकास संभव हो पाया है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार और जनता के बीच सेतु बताते हुए कहा कि उन्हें लोगों के सामने पहले और अब की स्थिति का तुलनात्मक विवरण रखना होगा. उनके अनुसार पहले उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोग दूरी बनाते थे, जबकि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और नई पहचान बना रही है.