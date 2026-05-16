हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामनगर में रिजॉर्ट निर्माण पर रोक, प्राधिकरण के फैसले से हजारों युवाओं की उम्मीदों पर ब्रेक!

रामनगर में रिजॉर्ट निर्माण पर रोक, प्राधिकरण के फैसले से हजारों युवाओं की उम्मीदों पर ब्रेक!

Nainital News In Hindi: प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि 25 फुट से कम चौड़ी सड़क पर किसी भी रिजॉर्ट या होटल का निर्माण नहीं किया जा सकता. इसका सीधा असर यहां के लोकल रोजगार पर पड़ेगा.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 May 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के पर्यटन हब कहे जाने वाले रामनगर में एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जहां प्राधिकरण के नियमों ने विकास और रोजगार की रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ सरकार लगातार प्रदेश में रोजगार बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ नियमों का हवाला देकर जमीनी स्तर पर काम रोक दिया जा रहा है.

रामनगर, जो कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कारण हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, राज्य की अर्थव्यवस्था का एक अहम केंद्र बन चुका है. यहां आने वाले पर्यटक न सिर्फ जंगल सफारी का आनंद लेते हैं, बल्कि आसपास बने होटल और रिजॉर्ट्स में ठहरते भी हैं. इन रिजॉर्ट्स और होटलों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आजीविका चलती है.

बहराइच में महिला को जिंदा जलाने का आरोप, सौतेले भाइयों-भतीजों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का केस दर्ज

प्राधिकरण के फैसले ने रिजॉर्ट निर्माण को दिया झटका

अब प्राधिकरण के एक फैसले ने इस पूरे सिस्टम को झटका दे दिया है. जानकारी के अनुसार, एक दर्जन से अधिक रिजॉर्ट्स का निर्माण कार्य फिलहाल रुका हुआ है और कई तैयार हो चुके रिजॉर्ट्स भी सील पड़े हैं. वजह बताई जा रही है एक नियम—जिसके अनुसार 25 फुट से कम चौड़ी सड़क पर किसी भी रिजॉर्ट या होटल का निर्माण नहीं किया जा सकता.

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है. कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास पहले से बने कई रिजॉर्ट्स ऐसे गांवों में स्थित हैं जहां सड़क की चौड़ाई 16 से 20 फुट के बीच है. ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स पर सख्ती और पुराने पर चुप्पी, प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमों का चयनात्मक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निवेशकों और स्थानीय युवाओं दोनों को नुकसान हो रहा है.

रिजॉर्ट निर्माण रुकने से रोजगार पर पड़ेगा असर

रिजॉर्ट निर्माण रुकने का सीधा असर रोजगार पर पड़ा है. इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद थी—चाहे वह होटल स्टाफ हो, गाइड, ड्राइवर, शेफ या अन्य सेवाओं से जुड़े लोग. लेकिन अब ये सभी उम्मीदें अधर में लटक गई हैं. स्थानीय युवा लंबे समय से इन रिजॉर्ट्स के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है.

सरकार को फैसले पर गंभीरता से करना चाहिए विचार

स्थानीय होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि सिंह मन का कहना है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए. उनका कहना है कि एक ओर सरकार निवेशकों को पर्यटन उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे नियम लागू कर दिए जाते हैं जो जमीन पर काम ही नहीं होने देते. इससे निवेशक हतोत्साहित होते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं.

हरि सिंह मन ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सड़क की चौड़ाई ही सबसे बड़ी बाधा है, तो पहले से संचालित हो रहे रिजॉर्ट्स पर क्या कार्रवाई की गई? क्या उनके लिए अलग नियम हैं और नए प्रोजेक्ट्स के लिए अलग? यह दोहरा रवैया न सिर्फ भ्रम पैदा करता है बल्कि प्रशासन की नीयत पर भी सवाल खड़े करता है.

पहाड़ी राज्यों में उद्योग लगाना हो जाएगा असंभव

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह नियमों का सख्ती से हवाला देकर हर प्रोजेक्ट रोका जाएगा, तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में उद्योग लगाना लगभग असंभव हो जाएगा. पहाड़ों में ज्यादातर गांवों की सड़कें 25 फुट चौड़ी नहीं होतीं, ऐसे में यह नियम व्यवहारिक नहीं लगता.

अब जरूरत है कि सरकार और प्राधिकरण इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं. नियम जरूरी हैं, लेकिन उन्हें इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि विकास और रोजगार दोनों प्रभावित न हों. वरना रामनगर जैसे पर्यटन केंद्रों में विकास की रफ्तार थम जाएगी और हजारों युवाओं के सपने अधूरे रह जाएंगे.

गंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, हरिद्वार में हुआ अस्थि विसर्जन

Published at : 16 May 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Nainital News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामनगर में रिजॉर्ट निर्माण पर रोक, प्राधिकरण के फैसले से हजारों युवाओं की उम्मीदों पर ब्रेक!
रामनगर में रिजॉर्ट निर्माण पर रोक, प्राधिकरण के फैसले से हजारों युवाओं की उम्मीदों पर ब्रेक!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वैश्विक चुनौतियों के प्रति अलख जगाएं MPSP की संस्थाएं', गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'वैश्विक चुनौतियों के प्रति अलख जगाएं MPSP की संस्थाएं', गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'
महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी को चाहिए कि...', वैश्विक संकट के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री को दे दी सलाह!
'PM मोदी को चाहिए कि...', वैश्विक संकट के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री को दे दी सलाह!
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा: रिहायशी अपार्टमेंट पर हुए इजरायली हमले में हमास चीफ एजेद्दीन अल-हद्दाद की मौत, पत्नी और बेटी भी मारे गए
IDF का बड़ा दावा: 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा, इजरायली हमले में हमास चीफ एजेद्दीन की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'
महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'
आईपीएल 2026
फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'
फिन एलन ने की वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बराबरी, गुजरात के खिलाफ बनाया छक्कों का 'महारिकॉर्ड'
आईपीएल 2026
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ट्रेंडिंग
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Mosquito Deaths: सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget