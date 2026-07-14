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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी युवक की भीड़ ने की पिटाई, POCSO एक्ट में केस दर्ज

Dehradun News: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी युवक की भीड़ ने की पिटाई, POCSO एक्ट में केस दर्ज

Dehradun News In Hindi: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी युवक कई दिनों से नाबालिग लड़की का पीछा कर रहा था और उसे लगातार परेशान कर रहा था.लोगों ने युवक को बंजारावाला बाजार में पकड़ लिया.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 14 Jul 2026 06:04 PM (IST)
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उत्तराखंड में राजधानी देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र स्थित बंजारावाला इलाके में एक नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और उसका पीछा करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़कर बीच बाजार जमकर पीट दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में लिया. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी युवक कई दिनों से नाबालिग लड़की का पीछा कर रहा था और उसे लगातार परेशान कर रहा था. इस बात की जानकारी जब स्थानीय लोगों और परिजनों को हुई तो लोगों ने युवक को बंजारावाला बाजार में पकड़ लिया. इसके बाद वहां काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही.

                                                                                                                                                                    बीच बाजार युवक की पिटाई, वीडियो वायरल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुस्साए लोगों ने युवक की बीच बाजार पिटाई कर दी. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. भीड़ आरोपी को बाजार में घुमाती भी रही. घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल होने लगा. हालांकि पुलिस ने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है और कहा है कि किसी भी आपराधिक मामले में कार्रवाई कानून के दायरे में ही की जाएगी.

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पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पटेलनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में ले लिया. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को लिखित तहरीर दी.तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई

सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता से विवेचना की जा रही है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. यदि जांच में अतिरिक्त तथ्य सामने आते हैं तो उनके अनुरूप कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें और कानून अपने हाथ में न लें. किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 14 Jul 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
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