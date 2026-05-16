उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सौतेली बहन को उसके सौतेले भाइयों और भतीजो द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगा है. बुरी तरह घायल महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है.

पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कुछ इसे अभी संदिग्ध बता रहे हैं. मामला जमीनी रंजिश से जुडा है.फ़िलहाल पूरे मामले में पुलिस परिजनों से अभी पूछताछ कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, दरगाह थाना क्षेत्र के नुरुद्दीनचक की रहने वाली 41 वर्षीय चंदा ने बताया कि उसके भाइयों व भतीजे ने जमीनी रंजिश में जब वह घर में सो रही थी, तभी आग लगा दी. सभी लोगों द्वारा मुझे मारने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था. इस घटना में उसके सौतेले भाई और भतीजे मोहम्मद शमी और मोहम्मद शफी व मोहम्मद आश्मी शामिल थे. आग लगने के बाद जब वह घर से बाहर बचने के लिए निकल कर आई तो उसे व उसके पति को पकड़कर भाइयों ने रस्सी से बांध दिया.

सूचना पर पहुंची दरगाह पुलिस और फायर बिग्रेड ने आग पर पर काबू पाया और महिला व उसके पति को भाइयों के चंगुल से छुड़ाया और एम्बुलेंस की मदद से शहर के मेडिकल कॉलेज भेजा. हालत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने चंदा को लखनऊ रेफर कर दिया. इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात ईएमओ डॉ शिवम् मिश्रा ने बताया कि दरगाह पुलिस द्वारा एक जली हुई महिला को जिसका नाम चंदा है को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि आज सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के नूरुद्दीन चक में एक घर में आग लग गई है. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां चंदा नामक एक महिला को जली हुई अवस्था में पाया. महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बेहतर इलाज के लिए आगे रेफर कर दिया गया है. आग लगने के कारणों और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है महिला के पति राजीव की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जा रही है.

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