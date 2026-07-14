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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडताजमहल घूमने आई विदेशी महिला नहीं संभाल पाई साड़ी, महिला पुलिस की मदद ने जीता सबका दिल

ताजमहल घूमने आई विदेशी महिला नहीं संभाल पाई साड़ी, महिला पुलिस की मदद ने जीता सबका दिल

Agra News: आगरा में ताज सुरक्षा पुलिस की महिला कांस्टेबल ने विदेशी महिला पर्यटक की समय पर मदद कर 'सेवा, सुरक्षा और संवेदना' का बेहतर उदाहरण पेश कर सबका दिल जीत लिया.

Written By : पंकज गुप्ता, आगरा |  Updated at : 14 Jul 2026 06:14 PM (IST)
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आगरा में ताजमहल पर आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों की सहायता के लिए प्रसिद्ध ताज सुरक्षा पुलिस ने एक बार फिर अपनी संवेदनशील कार्यशैली से सभी का दिल जीत लिया. ताज सुरक्षा पुलिस की महिला कांस्टेबल ने विदेशी महिला पर्यटक की समय पर मदद कर 'सेवा, सुरक्षा और संवेदना' का बेहतर उदाहरण पेश किया. असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह नागर के निर्देश में और प्रभारी इंस्पेक्टर तिलकराम भाटी के नेतृत्व में ताज सुरक्षा पुलिस कार्य कर रही है.

कांस्टेबल ने सम्मान के साथ महिला पर्यटक की ठीक कराई साड़ी

दरअसल अर्जेंटीना से आए पर्यटकों का एक ग्रुप ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर पहुंचा. समूह की एक महिला पर्यटक भारतीय परिधान साड़ी पहनकर आई थीं, लेकिन साड़ी संभालने का अनुभव न होने के कारण उनकी साड़ी उलझने लगी, जिससे वह असहज महसूस करने लगीं. स्थिति को देखते ही ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम में तैनात महिला कांस्टेबल गुड्डी देवी तुरंत पर्यटक के पास पहुंचीं और बेहद सहजता और सम्मान के साथ उनकी साड़ी ठीक कराई. 

विदेशी महिला पर्यटक ने 'थैंक यू यूपी पुलिस' कहा

महिला कांस्टेबल की इस सहायता से विदेशी पर्यटक भावुक हो गईं और मुस्कुराते हुए 'थैंक यू यूपी पुलिस' कहा. इसके बाद उन्होंने महिला कांस्टेबल के साथ यादगार के तौर पर फोटो भी खिंचवाई.

ताज सुरक्षा पुलिस की फ्रेंडली कार्यशैली की सराहना

ताज सुरक्षा पुलिस लगातार 'अतिथि देवो भव:' और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के साथ पर्यटकों को सुरक्षित और सुखद वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है. यही वजह है कि उसकी फ्रेंडली कार्यशैली की सराहना न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक होती है.

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Published at : 14 Jul 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Agra UP NEWS Taj Mahal UP Police
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