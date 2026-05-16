हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, हरिद्वार में हुआ अस्थि विसर्जन

गंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, हरिद्वार में हुआ अस्थि विसर्जन

Prateek Yadav Death: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां आज धर्मनगरी हरिद्वार के वीआईपी गंगा घाट पर पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा में प्रवाहित की गईं.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 May 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां आज धर्मनगरी हरिद्वार के वीआईपी गंगा घाट पर पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा में प्रवाहित की गईं. अस्थि विसर्जन के लिए परिवार हरिद्वार पहुंचा, जहां भावुक माहौल के बीच अंतिम धार्मिक रस्में निभाई गईं.

इस दौरान पत्नी अपर्णा यादव, बेटियां प्रथमा और पद्मजा, शिवपाल यादव के सांसद बेटे आदित्य यादव, अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट और भाई अमन समेत परिवार के करीबी सदस्य मौजूद रहे. घाट पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और प्रशासन लगातार निगरानी करता नजर आया. हालांकि, अपर्णा यादव ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया. अस्थि विसर्जन के दौरान बाबा रामदेव भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

गोरखपुर को मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, CM योगी ने किया शिलान्यास

बाबा रामदेव ने प्रतीक यादव के निधन पर जताया दुख

योग गुरू बाबा रामदेव ने कहा कि स्वर्गीय प्रतीक यादव का असमय निधन बेहद दुखद है और यह पूरे परिवार के लिए बड़ी क्षति है. बाबा रामदेव ने कहा कि प्रतीक यादव गौसेवा और सनातन धर्म के कार्यों से जुड़े हुए थे, शारीरिक रूप से भी बेहद फिट रहते थे और गौशाला का संचालन करते थे, ऐसे में उनका अचानक चले जाना सभी को पीड़ा देने वाला है. 

तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान से कराया अस्थि विसर्जन

वहीं, तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने बताया कि सनातन परंपराओं के अनुसार आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार के साथ अस्थि विसर्जन कराया गया. इस दौरान बदायूं से सांसद आदित्य यादव ने कहा कि पूरा परिवार आज हरिद्वार पहुंचा और ईश्वर से यही प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले. उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव का निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है.

'बाबरी मस्जिद फैसले की याद...' भोजशाला फैसले का जिक्र कर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क हुए भावुक

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 16 May 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Haridwar News Prateek Yadav Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, हरिद्वार में हुआ अस्थि विसर्जन
गंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, हरिद्वार में हुआ अस्थि विसर्जन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर को मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, CM योगी ने किया शिलान्यास
गोरखपुर को मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, CM योगी ने किया शिलान्यास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: 80 साल के बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, फिर खुद ही पहुंच गया थाने
गाजियाबाद: 80 साल के बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, फिर खुद ही पहुंच गया थाने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: गंगा नदी में इफ्तार पार्टी करने का मामला, 8 युवकों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
वाराणसी: गंगा नदी में इफ्तार पार्टी करने का मामला, 8 युवकों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
CBI Action On NEET Leak: पुणे से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सीक्रेट क्लास का खुलासा! | NEET Re-Exam
पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता सरकार ने बंगाल में जारी किए थे 1.69 करोड़ SC-ST-OBC सर्टिफिकेट, शुभेंदु सरकार ने दिए जांच के आदेश
ममता सरकार ने बंगाल में जारी किए थे 1.69 करोड़ SC-ST-OBC सर्टिफिकेट, शुभेंदु सरकार ने दिए जांच के आदेश
राजस्थान
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में खुलासा, आरोपी मांगीलाल ने पढ़ाई छोड़ चुके बेटे को जबरन दिलाया था पेपर
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर; जानें अब कैसी है हालत
पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
हेल्थ
Sitting Too Long On Toilet: क्या आप भी टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठते हैं? डॉक्टर ने बताया कितनी खतरनाक है ये आदत
क्या आप भी टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठते हैं? डॉक्टर ने बताया कितनी खतरनाक है ये आदत
ट्रेंडिंग
नीले के बाद हरे ड्रम का खौफ, महिला ने पति के साथ मिल की प्रेमी की हत्या, शव हरे ड्रम में फेंका, खौफ में यूजर्स
नीले के बाद हरे ड्रम का खौफ, महिला ने पति के साथ मिल की प्रेमी की हत्या, शव हरे ड्रम में फेंका
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Embed widget