वायरल वीडियो पर नैनीताल पुलिस का एक्शन, तमंचे की नोक पर अपहरण और लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार

उत्तराखंड में नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के सख्त निर्देशों पर नैनीताल पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए रामनगर क्षेत्र में हुई गंभीर आपराधिक घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने तमंचे की नोक पर अपहरण, मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

मामला 26 दिसंबर 2025 का है, जहां भवानीगंज के निवासी दलीप राम ने कोतवाली रामनगर में तहरीर देकर बताया कि समीर खान ने उसे बहला-फुसलाकर बुलाया. जिसके बाद जबरन अपनी बुलेट मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने अन्य साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया.

आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत किया गया मुकदमा दर्ज

आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने वादी के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी. इस दौरान उन्होंने देशी तमंचा वादी की कनपटी पर रखकर उसकी जेब में रखा पर्स भी छीन लिया. जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया.

वादी की शिकायत पर कोतवाली रामनगर में FIR संख्या 428/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया. एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के मनोज कुमार कत्याल और सीओ रामनगर के सुमित पांडे के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक रामनगर सुशील कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम भी गठित की गई.

पुलिस ने तीनों आरोपियों को रामनगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार

पुलिस ने सुराग और मुखबिर की सूचना मिलने पर तीन आरोपियों—समीर खान, ईशान खान उर्फ पव्वा और रिहान अल्वी को रामनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया. आरोपियों की निशानदेही पर समीर खान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और बुलेट मोटरसाइकिल और ईशान खान के पास से लूटा गया पर्स व 290 रुपये नकद तथा रिहान अल्वी के पास से वादी का आधार कार्ड बरामद किया गया है.

पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. एसएसपी नैनीताल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनपद में किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी.