Muzaffarnagar News: ईरान में लापता हुआ मुजफ्फरनगर का युवक, बेटे की सलामती के लिए मां की दुआ

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. जनपद के गांव विज्ञाना का रहने वाला युवक जीशान इन दिनों ईरान में लापता बताया जा रहा है. जीशान से संपर्क न हो पाने के कारण उसके परिवार में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है.

बताया जा रहा है कि जीशान अपने परिवार का इकलौता बेटा है और रोजगार की तलाश में 16 दिसंबर को वेल्डिंग का काम करने के लिए ईरान गया था. परिजनों के अनुसार, युद्ध जैसे हालात बनने से पहले तक उनकी जीशान से फोन पर बातचीत होती रही थी. लेकिन जैसे ही वहां हालात बिगड़े, उसके बाद से जीशान से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

मां साजिदा बेटे जीशान की सलामती की कर रही दुआ

जीशान की बुजुर्ग मां साजिदा बेटे की सलामती के लिए लगातार दुआ कर रही हैं. उनका कहना है कि अगर उनका बेटा वहां सुरक्षित है और काम कर रहा है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वह किसी परेशानी में है तो वह तुरंत अपने घर वापस लौट आए. साजिदा का कहना है कि करीब 10 से 15 दिन पहले उनकी बेटे से आखिरी बार बात हुई थी और उसके बाद से कोई खबर नहीं मिल पाई है.

वहीं जीशान के परिजन मुस्तफा का भी कहना है कि झड़प शुरू होने से पहले तक जीशान से उनकी बात हुई थी और उस समय वह बिल्कुल ठीक था. लेकिन उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा है और परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है.

ये भी पढ़िए- 'जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी महंगाई', BJP पर बरसे अखिलेश यादव ने रूस को बताया पुराना मित्र

प्रशासन ने लोगों के लिए तैयार किया इमरजेंसी कंट्रोल रूम

बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों में काम करने गए मुजफ्फरनगर जनपद के कई लोग प्रभावित हो सकते हैं. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, ताकि जिन परिवारों के सदस्य विदेश में फंसे हैं, वे वहां संपर्क कर जानकारी ले और दे सकें.

ये भी पढ़िए- UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक