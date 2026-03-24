Uttarakhand: पिथौरागढ़ के होटल में मिला पंजाब के SSB जवान का शव, पंखे से लटककर की आत्महत्या

Uttrakhand News: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) की बटालियन में तैनात पंजाब के हेड कांस्टेबल हुसन लाल (41) ने आत्महत्या कर ली है. उसका शव 21 मार्च को पिथौरागढ़ के एक होटल के कमरे में मिला है. हालांकि इस घटना की जानकारी आज सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

होटल स्टाफ के अनुसार हुसन लाल यहां तीन दिनों से रुके हुए थे. शनिवार को जब एक स्टाफ मेंबर कांस्टेबल को पानी देने के लिए उसके कमरे में गया, तो उसने हुसन लाल को पंखे से लटका हुआ पाया. यह दृश्य देख स्टाफ सदस्य घबरा गया और तुरंत होटल प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई.

क्या है पूरा मामला?

घटना की जानकारी मिलते ही होटल में अफरा-तफरी मच गई. स्टाफ ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक हुसन लाल एसएसबी की 11वीं बटालियन में तैनात थे. उनके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है. पुलिस और सेना दोनों ही इस मामले की गहन जांच में जुटी हैं.

छुट्टी के बाद नहीं पहुंचे ड्यूटी पर

जानकारी के अनुसार हुसन लाल अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद 18 मार्च को डीडीहाट लौटे थे. लेकिन इसके बावजूद वह अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और सीधे एक स्थानीय होटल में जाकर ठहर गए. बताया जा रहा है कि वह लगातार तीन दिनों तक होटल में ही रहे और बाहर ज्यादा संपर्क में भी नहीं आए.

इस दौरान उन्होंने अपने साथियों या किसी परिचित से कोई खास बातचीत नहीं की. होटल स्टाफ का कहना है कि वह काफी शांत और परेशान दिखाई दे रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. जवान के परिवार को भी घटना की सूचना दे दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.