प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस का एक्शन, सपा नेता अंसार अहमद और बेटा हिरासत में

प्रयागराज में फाफामऊ के चंदापुर गांव में आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अंसार अहमद को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने अंसारी अहमद के साथ उसके बेटे मंजूर इलाही और भतीजे अलाउद्दीन को भी हिरासत लिया है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

सोमवार को फाफामाऊ इलाके में जर्जर हालत में बने कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया था. पुलिस ने इस मामले में फाफामऊ थाने में पुलिस ने सपा नेता अंसार अहमद समेत सात नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की हत्या धारा समेत 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस की टीम अन्य नामजद व अज्ञात की तलाश के लिए में जुटी हुई हैं. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं. इसके अलावा कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि फरार आरोपियों को पकड़ा जा सके.

हादसे में 4 की मौत 14 घायल

बता दें कि प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में चार मजदूरों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी हैृ जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के 20 घंटे गुज़र जाने के बाद भी घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.

घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है और लगातार मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है. कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरने की वजह से अमोनिया गैस का रिसाव भी शुरू हो गया था लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है. हालांकि इससे प्रभावित लोगों को अब भी साँस लेने में दिक्कतें आ रही हैं.

प्रयागराज में इस घटना के बाद यहां मौजूद दूसरे कोल्ड स्टोरेज की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ हैं. इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं. ताकि हर तरह की स्थिति पर काबू पाया जा सके.

प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में FIR दर्ज, सपा नेता अंसार अहमद समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात शामिल



