ट्रंप से बात करेंगे मुज्तबा खामेनेई, जंग खत्म करने पर हुए राजी?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज (24 मार्च) को 25वां दिन है. एक ओर दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं तो दूसरी ओर युद्ध की समाप्ति की भी कोशिशें की जा रही हैं. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी युद्ध के खात्मे के संकेत दे चुके हैं. वहीं अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी जंग को खत्म करने के लिए तैयार दिख रहे हैं.

ट्रंप से समझौते को तैयार खामेनेई?

सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अमेरिका के साथ बातचीत करने और समझौता करने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने ईरान की कुछ शर्तों को रखा है, जिसके बाद वह जंग को जल्द खत्म करने पर राजी हुए हैं.

ट्रंप ने दिए थे तनाव कम करने के संकेत

बता दें कि इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ तनाव को कम करने के संकेत दे चुके हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत की भी बात कही थी. यही नहीं ट्रंप ने अगले 5 दिनों के लिए ईरान के पावर प्लांट् और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को भी टाल दिया था. ट्रंप की ओर से यह भी कह गया कि बातचीत का ये दौर पूरे हफ्ते जारी रहेगा.

मध्यस्थता की कोशिशें

अमेरिका-ईरान युद्ध को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें चल रही हैं. कई देशों के नाम सामने आए हैं. इसमें पाकिस्तान भी शामिल है. न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता नजर आ रहा है. वह अमेरिका और ईरान के मैसजों को एक दूसरे तक पहुंचा रहा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर से फोन पर बात की. व्हाइट हाउस के मुताबिक चर्चा का मुख्य विषय ईरान युद्ध था.

पाकिस्तान में हो सकती है बातचीत

अमेरिकी समाचार आउटलेट Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की इसी कड़ी पाकिस्तान में मुलाकात और बातचीत संभव है. पाकिस्तान में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच यह बैठक इसी सप्ताह हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद द्वारा किए गए राजनयिक संचार प्रयासों के बारे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को सूचित किया है.