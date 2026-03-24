शामली में गहराया LPG संकट, सुबह से ही गैस एजेंसी पर लग रही लंबी-लंबी कतारें, परेशान हैं लोग

उत्तर प्रदेश के शामली में रसोई गैस की लगातार क़िल्लत देखने को मिल रही है. गैस एजेंसी पर सुबह 7 बजे से ही लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, बावजूद इसके लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है. बुजुर्ग महिला और पुरुष भी घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं. लोगों का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें गैस नहीं मिल रही.

शामली की हरे कृष्णा इंडेन सेवा गैस एजेंसी के सामने सुबह से ही गैस बुक कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. लोगों का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले से ऑनलाइन गैस बुक कर रखी है और उनके पास डीएसी नंबर भी मौजूद है. लेकिन, एजेंसी और गोदाम से उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा.

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस

लोगों ने आरोप लगाया कि एजेंसी कर्मचारी उपभोक्ताओं से प्राइवेट पर्ची बनवाने की बात कह रहे हैं, तभी गैस देने की बात की जा रही है. यही कारण है कि गैस लेने के लिए आए लोग एक के बाद एक कई दिनों तक चक्कर काटने को मजबूर हैं. कुछ लोगों का कहना है कि 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें गैस नहीं मिली है.

गैस के लिए भटकने को मजबूर लोग

सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है, जो सुबह से लाइन में लगकर इंतजार कर रही हैं. गर्मी और भीड़ के बीच हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं. लोगों ने आरोप लगाया कि जब वो गोदाम पर जाते हैं तो वहां से एजेंसी भेज दिया जाता है और एजेंसी से फिर गोदाम भेजा जा रहा है.

एक बुजुर्ग महिला सुनीता ने कहा कि “हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया, बहुत दिक्कत हो रही है, गैस नहीं मिल रही है.” एक और युवक अज्जू आर्य ने कहा कि “15 दिन हो गए गैस बुक किए लेकिन, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला, हर बार नई बात कह देते हैं.”

गैस संकट को लेकर अब लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. सोमवार को एजेंसी के सामने हंगामे जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और हालात संभालने की नौबत आ गई.