मुजफ्फरनगर में बाइक सवार परिवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, तीनों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. खतौली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जोरदार हंगामा किया और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई.

यह घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र के फलावदा-खतौली मार्ग की है. छछरपुर गांव के रहने वाले 58 वर्षीय राजकुमार, उनकी 55 वर्षीय पत्नी महेंद्र और 28 वर्षीय बेटा सोनू बाइक से खतौली जा रहे थे.

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रास्ते में सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक असंतुलित हो गई. तभी सामने से आ रही ईंटों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खतौली में भर्ती कराया गया. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी.

गुस्साए ग्रामीणों का फूटा आक्रोश

घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. गुस्साए लोगों ने मुआवजे और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया. इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच हल्की झड़प भी हो गई.

मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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क्षेत्राधिकारी खतौली रूपाली राव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.