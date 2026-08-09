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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में धर्मांतरण के आरोप पर जमकर हंगामा, पुलिस ने क्या कहा?

लखनऊ में धर्मांतरण के आरोप पर जमकर हंगामा, पुलिस ने क्या कहा?

Lucknow News In Hindi: लखनऊ के मोहनलालगंज में चर्च में धर्मांतरण के आरोप पर बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया. पुलिस ने कहा कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 09 Aug 2026 10:51 PM (IST)
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लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में रविवार (9 अगस्त) दोपहर धर्मांतरण के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हुआ. सिसेंडी के रायपुर भदेशवा गांव में एक मकान के अंदर चर्च संचालित होने की सूचना मिलने पर बजरंग दल और श्रीराम सनातन सेवा समिति के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि यहां हिंदू लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

मौके पर कुछ लोगों के साथ एक पादरी भी मौजूद मिला. उसकी पहचान दौधन खेड़ा, बरौली खलीलाबाद निवासी चंद्रिका प्रसाद के रूप में हुई. संगठन के लोगों ने पादरी के नाम को लेकर भी सवाल उठाए. इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा. बताया गया कि हंगामे के बीच कई लोग वहां से भाग गए.

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धार्मिक पुस्तक और डायरी मिलने का दावा

बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख धर्मेंद्र शर्मा ने दावा किया कि मौके से कई धार्मिक पुस्तकें और एक डायरी मिली है. डायरी में कुछ लोगों को बकरी, पानी की टंकी और अन्य सामान देने से जुड़ी बातें लिखी हैं.

संगठन का आरोप है कि इन चीजों का इस्तेमाल लोगों को प्रलोभन देने के लिए किया जा रहा था. सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और सभी को थाने ले जाकर जानकारी जुटाई.

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पुलिस बोली- कोई पीड़ित सामने नहीं आया

मोहनलालगंज इंस्पेक्टर रामबाबू ने बताया कि 2010 से बिल्डिंग में चर्च का संचालन किया जा रहा है. पूछताछ में मौजूद लोगों ने बताया कि वे अपनी इच्छा से वहां आए थे. धर्मांतरण को लेकर कोई तहरीर नहीं दी गई है. आरोपों की जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 09 Aug 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
Mohanlalganj News UP NEWS LUCKNOW NEWS
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