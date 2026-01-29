'माफ कर दो', PM मोदी और CM योगी पर टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, हिंदू नाम से बनाई थी आईडी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पीएम और सीएम के खिलाफ टिप्पणी करते दिख रहा है.

पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरफ्तारी जिले के तितावी थाना अंतर्गत सैदपुर खुर्द से की गई है. आरोपी युवक का नाम अहमद है. जाँच में सामने आया है कि अहमद ने हिन्दू नाम आकाश का इस्तेमाल कर फर्जी आईडी बनाई थी, जिससे वो वीडियो पोस्ट करता था.

हिन्दू नाम से बनाई थी फर्जी आईडी

आरोपी मुस्लिम होते हुए खुद को हिन्दू बनाकर सोशल मीडिया पर एक्टिव था और ऐसी तस्वीरें शेयर करता था ताकि वो लोगों को भ्रमित कर सके. आरोपी की गिरफ़्तार के बाद भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है. इस वीडियो में वो कह रहा है कि उसने गलती से ऐसा किया भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करेगा.

पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं. जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, इस वीडियो को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही थी.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि अहमद नाम के युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 353 (सार्वजनिक उपद्र को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था और आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.